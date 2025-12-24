به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حجت‌اله صیدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در همایش ملی تحول دیجیتال و نوآوری در حسابرسی تاکید کرد: به طور قطع در محیط پیچیده امروز که هم با هوش مصنوعی و بیگ دیتا و هم با بنگاه‌های اقتصادی و مالی چند لایه مواجه هستیم، حسابرس به سبک رایج پس سنتی پاسخگو نخواهد بود.

وی با بیان اینکه فناوری دیجیتال در بنگاه‌های اقتصادی بسیار مهم‌ است، ادامه داد: از منظر بازار سرمایه و سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر؛ دو اقدام را با موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی پیش خواهیم گرفت. اول اینکه موسسات حسابرسی که معتمد بورس هستند بر مبنای برخورداری از زیرساخت های دیجیتال ارزیابی می‌شوند و همچنین موسسات حسابرسی بدون فناوری‌های دیجیتال لازم نمی‌توانند ریسک عدم کشف را پوشش دهند و گزارش قابل اتکا را ارایه دهند. رییس سازمان بورس تاکید کرد: اقدام دیگر سرمایه گذاری موسسات حسابرسی در حوزه های فناوری های جدید و دیجیتال است و در بحث تامین مالی سرمایه گذاری ‌ها مخود موسسات حسابرسی با‌ بانک‌ها می‌توانند وارد مذاکرات و توافق برسند و ما هم در سازمان بورس از این اقدام و سرمایه گذاری و تامین مالی حمایت می‌کنیم.

همچنین در ادامه این همای موسی بزرگ‌اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به فاصله قابل توجه حسابرسی کشور با تحولات دیجیتال، گفت: هرچند گام‌هایی در این مسیر برداشته شده، اما واقعیت این است که در حوزه حسابرسی دیجیتال عقب‌ماندگی زیادی داریم و هنوز به‌طور کامل از شیوه‌های سنتی به روش‌های نوین مهاجرت نکرده‌ایم.

وی ادامه داد: سازمان حسابرسی از سال ۱۳۹۷ به‌صورت جدی وارد حوزه تحول دیجیتال شده است و چشم‌انداز ما تبدیل‌شدن به نهادی چابک و پیشرو در حسابرسی کشور است که بر فناوری اخلاق‌مدار، توسعه سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت حسابرسی متکی باشد. مدیر عامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه اولین اقدام ما در این مسیر، به‌کارگیری فناوری و هم‌زمان بهبود کیفیت استانداردهای حسابداری است، گفت: چشم‌انداز نهایی سازمان حسابرسی ابری است و راهبردهای اصلی سازمان شامل الکترونیکی‌سازی فرآیندهای حسابرسی، آماده‌سازی زیرساخت‌ها در بستر دولت الکترونیک، استانداردسازی شبکه سازمان و حرکت به سمت حسابرسی داده‌محور و حسابرسی فناوری اطلاعات است.

