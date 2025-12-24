تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف تولید و فروش فنرسازی زر/ صادرات محصولات فنرسازی زر به کشورهای عراق و حوزه CIS

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، فرشید الوند، مدیرعامل شرکت فنرسازی زر، در نشست با خبرنگاران با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: با وجود چالش‌هایی همچون جنگ ۱۲ روزه، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های مختلف، توانستیم پس از گذشت ۹ ماه از سال، در هر سه شرکت فنرسازی زر تهران، گلپایگان و سیستان به ۱۰۰ درصد اهداف تعیین‌شده در حوزه تولید و فروش دست پیدا کنیم.

وی افزود: شرکت فنرسازی زر تهران دارای حدود ۱۳ هزار تن ظرفیت تولید در یک شیفت کاری است و تولید فنر تخت به‌عنوان یکی از سخت‌ترین فرآیندهای صنعت قطعه‌سازی، در این مجموعه با تکیه بر نیروی انسانی متخصص انجام می‌شود.

مدیرعامل فنرسازی زر با بیان اینکه حدود ۳۵ درصد از ظرفیت تولید و فروش این شرکت به گروه سایپا اختصاص دارد، تصریح کرد: نیاز گروه سایپا به‌طور کامل توسط فنرسازی زر تأمین می‌شود و حدود ۳۵ درصد دیگر نیز مربوط به بازار افترمارکت است که در این بخش نیز شرایط مناسبی ایجاد شده است.

به گفته الوند، حدود ۳۰ درصد از تولیدات شرکت به صنایع ریلی و سایر خودروسازان داخلی از جمله ایران‌خودرو، ایران‌خودرو دیزل، گروه بهمن، پارس‌آرین موتور و شرکت‌های زیرمجموعه تراکتورسازی تبریز اختصاص دارد. همچنین تولید فنرهای پارابولیک برای صنایع ریلی و برخی خودروسازان بر اساس قراردادهای منعقدشده در حال انجام است.

برنامه‌ریزی برای جهش صادراتی

مدیرعامل فنرسازی زر با اشاره به برنامه‌های صادراتی شرکت گفت: از نیمه دوم سال جاری، برنامه افزایش صادرات در دستور کار قرار گرفته و در بازار عراق، عرضه محصولات به‌خوبی در حال انجام است؛ به‌گونه‌ای که در صورت ثبات شرایط، تا یک سال آینده امکان تأمین ۱۰ درصد از نیاز بازار عراق وجود دارد؛ این در حالی است که پیش‌تر تنها یک درصد از این بازار در اختیار شرکت بود.

وی ادامه داد: در بازار کشورهای CIS نیز با وجود جنگ روسیه و اوکراین، روند صادرات حفظ شده و مذاکراتی با کشور ترکیه در حال انجام است که در صورت نهایی‌شدن، برای نخستین‌بار صادرات قطعه به ترکیه محقق خواهد شد. همچنین صادرات به بازار افغانستان نیز بر اساس قرارداد جدید، با افزایش همراه خواهد بود.

مدیرعامل فنرسازی زر تأکید کرد: قطعات تولیدی این شرکت در حوزه صادرات، محصولات خاصی هستند که نمونه داخلی ندارند و متناسب با نیاز بازارهای هدف طراحی و تولید می‌شوند که این موضوع بیانگر توان فنی بالای شرکت است.

تولید فنرهای تخت برای شرکت فوتون

الوند با اشاره به سوابق بین‌المللی این شرکت گفت: در گذشته و پیش از اعمال تحریم‌های ظالمانه، شرکت فنرسازی زر موفق به دریافت تأییدیه کیفی شرکت‌های اسکانیا و ولوو شده بود و در صورت رفع تحریم‌ها، این آمادگی وجود دارد که مجدداً برای این دو خودروساز معتبر جهانی، قطعات مورد نیاز تولید و صادر شود.

وی افزود: در حال حاضر نیز برای برخی قطعه‌سازان چینی از جمله فوتون تولید انجام می‌شود و تأییدیه کیفی این شرکت نیز دریافت شده و تولید فنرهای تخت برای آن در حال انجام است.

الوند ادامه داد: در حوزه ماشین‌آلات، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده موجب پایداری تولید شده و در خطوط اصلی به‌دلیل خرابی، هیچ توقفی وجود ندارد. در بخش‌های عملیات حرارتی و خط پارابولیک که از های‌تک‌ترین بخش‌های تولید فنر هستند نیز خوشبختانه با ۱۰۰ درصد ظرفیت در حال تولید هستیم.

وی همچنین با تأکید بر جایگاه رقابتی این شرکت اظهار داشت: در تمامی شاخص‌های ارزیابی عملکرد، به‌ویژه در دو حوزه مهم بهره‌وری و سودآوری، از رقبای داخلی خود برتر هستیم.

فنرسازی زر دارای شبکه نمایندگی گسترده است

مدیرعامل فنرسازی زر با اشاره به فعالیت شرکت در بازار یدکی گفت: فنرسازی زر دارای شبکه نمایندگی گسترده و قدرتمندی است و در سال جاری، تقویت این شبکه در دستور کار قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که سهم فروش نمایندگی‌ها در حال افزایش بوده و شرایط مناسبی در حوزه سودآوری و درآمد ایجاد شده است.

گفتنی است پویش #سایپا_رسانه با هدف ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان رسانه‌ها و صنعت خودرو، آشنایی خبرنگاران با ظرفیت‌های تولیدی، فرصت‌های اشتغال و نقش اقتصادی شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز گروه سایپا طراحی شده و بازدیدهای منظم رسانه‌ای از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه در همین چارچوب در حال برگزاری است.

