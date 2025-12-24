خبرگزاری کار ایران
محدودیت هوشمند به‌جای خاموشی

محدودیت هوشمند به‌جای خاموشی
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با تشریح رویکرد جدید وزارت نیرو در مدیریت مصرف برق، تأکید کرد: توسعه کنتورهای هوشمند این امکان را فراهم می‌کند که به‌جای خاموشی، محدودیت‌های هدفمند و هوشمند برای مشترکان پرمصرف اعمال شود؛ اقدامی که ضمن حفظ پایداری شبکه، به مشترکان فرصت می‌دهد الگوی مصرف خود را اصلاح کنند.

به گزارش ایلنا از توانیر، محسن ذبیحی در گفت‌وگوی رادیویی با اشاره به سخنان وزیر نیرو درباره جایگزینی محدودیت هوشمند به‌جای قطع برق گفت: این رویکرد، مبتنی بر تجربه‌های موفق جهانی در مدیریت مصرف انرژی است و به‌عنوان مکمل اصلاح اقتصاد برق، نقش مهمی در عبور از ناترازی ایفا می‌کند.

ذبیحی با تأکید بر اینکه برق یک کالای باارزش اقتصادی است، افزود: اصلاح اقتصاد برق امری ضروری است، اما به دلیل ملاحظات اجتماعی و اقتصادی، این اصلاحات نمی‌تواند به‌صورت دفعی انجام شود. در این میان، ابزارهایی مانند کنتورهای هوشمند، بستر لازم را برای مدیریت مصرف آگاهانه و هدفمند فراهم می‌کنند.

وی با ارائه تصویری روشن از وضعیت مصرف برق در کشور تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۴۲ میلیون مشترک برق در کشور وجود دارد که حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی و تجاری، مصرفی در چارچوب الگوی منصفانه دارند. تنها حدود ۲۵ درصد بیش از الگو مصرف می‌کنند و از میان آن‌ها نیز درصد محدودی، مصرف بسیار بالاتری دارند. بنابراین تمرکز سیاست‌های کنترلی بر همین گروه‌های پرمصرف، منطقی و اثربخش است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به نقش کلیدی هوشمندسازی در این مسیر گفت: کنتورهای هوشمند امکان پایش برخط مصرف را برای مشترکان فراهم می‌کنند و این آگاهی لحظه‌ای، به مشترک کمک می‌کند زمان و میزان مصرف خود را اصلاح کند. بدون چنین زیرساختی، اجرای واقعی مدیریت مصرف و حتی اصلاح اقتصاد برق امکان‌پذیر نخواهد بود.

ذبیحی ادامه داد: تاکنون حدود ۶ میلیون کنتور هوشمند در کشور نصب شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها مربوط به مشترکان پرمصرف و مشترکان جدید است. هدف‌گذاری وزارت نیرو این است که تا پیش از اوج بار سال آینده، تمامی مشترکان پرمصرف به این تجهیزات مجهز شوند.

وی با اشاره به بومی بودن فناوری هوشمندسازی تصریح کرد: دانش فنی و تجهیزات مورد نیاز این طرح در داخل کشور وجود دارد و شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی در حوزه تولید کنتورهای هوشمند فعال هستند. از نظر فنی، مانعی برای توسعه سریع این طرح وجود ندارد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر درباره تأمین منابع مالی اجرای طرح نیز گفت: بخشی از منابع می‌تواند از محل مدیریت بهینه یارانه انرژی و هدایت مصرف از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های مولد تأمین شود و بخش دیگر نیز با اولویت‌دهی در منابع داخلی صنعت برق قابل جبران است.

ذبیحی در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل طرح هوشمندسازی و اعمال مدیریت مصرف هدفمند، می‌توان بدون توسل گسترده به خاموشی، بخشی از ناترازی برق را جبران کرد و سال آینده شاهد پایداری بیشتر شبکه و خاموشی‌های کمتر در کشور بود.

