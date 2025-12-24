قیمت نفت تثبیت شد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز ، قیمت نفت روز چهارشنبه (سوم دی) برای ششمین روز پیاپی افزایش یافت؛ رشدی که ناشی از عملکرد قوی اقتصاد آمریکا و نگرانی‌ها درباره عرضه از سوی ونزوئلا و روسیه بود.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۷ و ۱۴ دقیقه بامداد روز چهارشنبه به‌ وقت گرینویچ با ۱۷ سنت یا ۰.۲۷ درصد افزایش، به ۶۲ دلار و ۵۵ سنت برای هر بشکه رسید، در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا هم با ۲۰ سنت یا ۰.۳۴ درصد افزایش، ۵۸ دلار و ۵۸ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

هر دو شاخص از ۱۶ دسامبر، زمانی که به پایین‌ترین سطح خود در پنج سال گذشته رسیدند، حدود ۶ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

تونی سیکامور، تحلیلگر مؤسسه آی‌جی (IG) گفت: آنچه در هفته گذشته شاهد بودیم، ترکیبی از تعدیل موقعیت در بازارهای کم‌رونق است، پس از آنکه شکست هفته گذشته در کنار افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک از جمله محاصره ونزوئلا از سوی آمریکا و پشتیبانی از داده‌های مثبت تولید ناخالص داخلی، نتوانست کشش لازم را ایجاد کند.

داده‌های اقتصادی دولت آمریکا نشان داد بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در سه‌ماه سوم با سریع‌ترین سرعت خود در دو سال گذشته رشد کرده؛ رشدی که ناشی از افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و جهش صادرات بوده است.

سیکامور گفت: در این زمینه آمار مؤسسه نفت آمریکا درباره افزایش ذخیره‌سازی‌ها به‌راحتی قابل چشم‌پوشی بود، اما احتمالاً فروشندگان را تشویق می‌کند که در صورت افزایش قیمت به ۶۰ دلار در جلسه‌های معاملاتی آینده وارد عمل شوند.

منابع بازار با استناد به آمار مؤسسه نفت آمریکا گفتند: ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا هفته گذشته ۲ میلیون و ۳۹۰ هزار بشکه افزایش یافته، در حالی که ذخیره‌سازی بنزین یک میلیون و ۹۰ هزار بشکه و فرآورده‌های تقطیری ۶۸۵ هزار بشکه رشد داشته است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا قرار است داده‌های رسمی ذخیره‌سازی‌های را به‌دلیل تعطیلات کریسمس دیرتر از حد معمول و روز دوشنبه هفته آینده (هشتم دی) منتشر کند.

در بخش عرضه، اختلال‌ها در صادرات ونزوئلا مهم‌ترین عامل افزایش قیمت نفت بوده است، در حالی که حمله‌های مداوم روسیه و اوکراین به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر نیز از بازار حمایت کرده است.

بیش از ۱۲ نفتکش بارگیری‌شده در ونزوئلا پس از آنکه آمریکا اوایل این ماه ابرنفتکش «اسکیپر» و پایان هفته گذشته دو نفتکش دیگر را توقیف کرد، منتظر دستورعمل‌های جدید از سوی مالکان خود هستند،

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، هفته گذشته در اقدامی برای افزایش فشار بر نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، از محاصره همه نفتکش‌های تحت تحریم ورودی و خروجی این کشور خبر داد.

با این حال قیمت نفت در آستانه یک کاهش سه‌ماهه دیگر قرار دارد که ناشی از پیش‌بینی‌های مازاد عرضه است.

