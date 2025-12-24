آغاز عملیات اجرایی دو نیروگاه خورشیدی در شرقی ترین نقطه کشور

به گزارش ایلنا از ساتبا، امروز عملیات اجرایی دو‌ نیروگاه بادی مجموعا به طرفیت حدود ۷۰۰ مگاوات در میل نادر ، مرزهای شرقی کشور ، با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز می شود.

با افزایش سرمایه گذاری، ظرفیت این دو نیروگاه به حدود یکهزار مگاوات می رسد و با تزریق برق تولیدی آن به شبکه سراسری، پایداری برق استان سیستان و بلوچستان نیز به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

این دو نیروگاه با سرمایه ای افزون بر ۵۰۰ میلیون دلار احداث خواهد شد.

بار مصرفی پست منطقه سراوان حدود ۵ مگاوات است و با بهره‌برداری از این نیروگاه ۳۰ مگاواتی، امید می‌رود خاموشی‌های روستاها و شهرستان‌های اطراف در فصل تابستان سال آینده شبکه پایداری داشته باشند

