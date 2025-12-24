آغاز عملیات اجرایی دو نیروگاه خورشیدی در شرقی ترین نقطه کشور
عملیات اجرایی دو نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰ و ۳۰۰ مگاوات در منطقه سراوان سیستان و بلوچستان آغاز شد.
به گزارش ایلنا از ساتبا، امروز عملیات اجرایی دو نیروگاه بادی مجموعا به طرفیت حدود ۷۰۰ مگاوات در میل نادر ، مرزهای شرقی کشور ، با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز می شود.
با افزایش سرمایه گذاری، ظرفیت این دو نیروگاه به حدود یکهزار مگاوات می رسد و با تزریق برق تولیدی آن به شبکه سراسری، پایداری برق استان سیستان و بلوچستان نیز به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
این دو نیروگاه با سرمایه ای افزون بر ۵۰۰ میلیون دلار احداث خواهد شد.
بار مصرفی پست منطقه سراوان حدود ۵ مگاوات است و با بهرهبرداری از این نیروگاه ۳۰ مگاواتی، امید میرود خاموشیهای روستاها و شهرستانهای اطراف در فصل تابستان سال آینده شبکه پایداری داشته باشند