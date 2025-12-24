به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، ملاقات مرزی مدیران گمرک ایران و آذربایجان با حضور معاون رئیس کل گمرک جمهوری آذربایجان، مدیر گمرک آستارای جمهوری آذربایجان‌ و هیئت همراه از طرف آذری و مدیرکل گمرک آستارا،مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و مدیرکل راهداری استان گیلان عصر امروز در پل مرزی آستارا_آستارا برگزار شد و مقرر گردید به صورت میانگین از دو مرز قدیم و جدید آستارا تعداد ۳۵۰ تا ۳۷۰ دستگاه خارج شوند.

همچنین صبح امروز نیز نشست هماهنگی در خصوص راه‌اندازی مرز جدید آستارا جهت خروج کامیون‌های صادراتی یخچال‌دار با حضور نادر انصاریان مدیرکل گمرک آستارا، جواد هدایتی مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، علی درمانی فرماندار شهرستان آستارا و فریبرز مرادی مدیرکل راهداری گیلان برگزار شد‌‌.

مدیرکل گمرک آستارا در تشریح نتایج این دیدار گفت: در این جلسه حاضرین در خصوص خروج کامیون‌های صادراتی یخچال‌دار از مرز جدید به گفت و گو پرداختند و در پایان مقرر شد این کامیون‌ها پس از انجام تشریفات گمرکی بصورت مستقیم از مرز جدید خارج شوند که این موضوع باعث تسریع در خروج کامیون‌های صادراتی یخچال‌دار، کاهش ترافیک در داخل محوطه گمرک قدیم و کاهش صف کامیون‌ها در داخل پسکرانه مرزی خواهد شد.

انصاریان افزود: طی مذاکرات صورت گرفته در ملاقات مرزی با طرف آذری مقرر گردید تا حداکثر تعداد ۱۲۰ تا ۱۴۰ کامیون صادراتی یخچال‌دار از مرز جدید پذیرش نمایند که پیرو آن، شب گذشته تعداد ۴۰ کامیون به صورت آزمایشی خارج شدند و این روال تا رسیدن به حدنصاب توافق شده با طرف آذری ادامه خواهد داشت.

