دلیل کاهش ۷۰ درصدی درآمدهای نفتی در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵

هدایت الله خادمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ و کاهش ۷۰ درصدی درآمدهای حاصل از فروش نفت، اظهار داشت: دولت بودجه را انقباضی دیده است و بعبارت دیگر بزرگترین درآمد کشور با کاهش ۷۰ درصدی مواجه خواهد شد.

وی تبعات این کاهش درآمد را مشکلات تورمی، از بین رفتن اشتغال و چالش برای صنایع عنوان کرد.

عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس گفت: وقتی بودجه به این شکل بسته شده شاید به این معناست که احتمالا پیش‌بینی ورود به جنگ طولانی‌مدت با امریکا و عدم امکان فروش نفت شده است.

وی تصریح کرد: وقتی بودجه با کاهش ۷۰ درصدی درآمد نفت تدوین شده درواقع خط‌کشی خواهد شد که باعث می شود مسئولین مربوطه برای فروش نفت تلاش نکنند زیرا در هر شرایطی امکان فروش ۳۰ درصدی نفت فراهم است و اکنون با این روند بودجه هیچ فعالیتی برای بازاریابی و افزایش صادرات نقت صورت نخواهد گرفت.

خادمی گفت: دولت با این بودجه انقباضی در واقع تمرکز را روی اخذ مالیات گذاشته و این در حالی است که بسیاری از صنایع و همچنین کسب و کارهای مردم این توان را ندارند.

وی نتیجه این بودجه را چاپ پول و افزایش نقدینگی در کشور دانست.

به گزارش ایلنا، بر اساس بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش درآمدهای دولت و در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای درآمدهای دولت از حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ همت رسیده، به عبارتی دولت درآمد‌های حاصل از فروش نفت، واگذاری اوراق، تهاتر نفت بابت تامین فرآورده و کاهش ۷۰ درصدی یافته است.

