نتایج قرعه کشی ایران خودرو اعلام شد+ زمان واریز وجه
نتایج قرعه کشی محصولات ایران خودرو ویژه متقاضیان عادی امروز اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایرانخودرو از روز دوشنبه ۲۴ آذرماه آغاز و تا پایان روز شنبه ۲۹ آذرماه ادامه داشت و در مجموع ۱۰ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۴۶ نفر در این دوره برای ثبت درخواست خرید اقدام کردند. در این مرحله، متقاضیان بدون نیاز به مسدودسازی حساب بانکی امکان ثبت درخواست داشتند.
چگونه از برنده شدن خودمان در ثبت نام ایران خودرو مطمئن شویم؟
طبق اعلام ایران خودرو، برندگان یازدهمین دوره خرید ایران خودرو امروز چهارشنبه اعلام شدند.
پیامک اطلاع رسانی برای برندگان قرعه کشی ایران خودرو ارسال شده است. بنابراین اگر در سامانه ثبت نام به نشانی ikcosales.ir نام شما به عنوان برنده اعلام نشده، یعنی در این دور از قرعه کشی ایران خودرو برنده نشده اید.
خودروهای عرضهشده در فروش ایران خودرو
خودروهای عرضهشده در این دوره شامل پژو ۲۰۷ TU ۳، پژو ۲۰۷ با موتور TU ۵ P و سقف شیشهای، رانا پلاس با موتور TU ۵ P، دنا پلاس دستی با موتور EF ۷ P و گیربکس MT ۶، سورن پلاس EF ۷ دوگانهسوز، سورن پلاس XU ۷ P، ریرا اتوماتیک، هایما S ۵ پرو، هایما S ۷ پرو، هایما ۸ S و هایما ۷ X بوده است.
مهلت برندگان برای واریز وجه
بر اساس اعلام ایرانخودرو، پس از مشخص شدن نتایج اولویتبندی، پیامک اطلاعرسانی برای منتخبان ارسال خواهد شد و برندگان هفت روز فرصت دارند نسبت به واریز وجه خودروی انتخابی اقدام کنند.
نتایج نهایی اولویتبندی متقاضیان پس از طی مراحل اداری و تایید نهادهای نظارتی، از طریق سامانه رسمی فروش ایرانخودرو به نشانی ikcosales.ir در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.