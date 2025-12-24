تکمیل کنارگذر غربی قم تا پایان سال

به گزارش ایلنا، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در بازدید از پروژه کنارگذر غربی قم، اظهار کرد: آزادراه قم-سلفچگان-راهجرد به طول 74 کیلومتر تعیین تکلیف شده و بخش کنارگذر غربی قم تا پایان امسال به‌طور کامل تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها ادامه داد: بیش از 55 درصد تأمین مالی این کریدور آزادراهی توسط بخش خصوصی انجام شده است. در کشور 9 کریدور ریلی و 7 کریدور آزادراهی تعریف شده که بخش عمده آن‌ها در امتداد محورهای شمال-جنوب و شرق-غرب قرار دارند. در این میان، کریدور آزادراهی چالوس-بندر امام خمینی(ره) به طول 950 کیلومتر، یکی از پروژه‌های راهبردی کشور است که تاکنون حدود 80 درصد آن تعیین تکلیف شده و تکمیل حلقه‌های باقی‌مانده آن با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی با تشریح وضعیت سایر بخش‌های این مسیر افزود: ادامه آزادراه از قم تا اراک به بخش خصوصی واگذار شده و عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز می‌شود. مسیر اراک تا بروجرد نیز توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا اجرا خواهد شد و سایر قطعات این کریدور یا به بهره‌برداری رسیده‌اند یا در مرحله انعقاد تفاهم‌نامه با سرمایه‌گذاران قرار دارند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه ابراز امیدواری امیدواری کرد این کریدور آزادراهی تا پایان دولت چهاردهم به‌طور کامل نهایی شود؛ چراکه علاوه بر منافع اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی سفرها دارد.

انتهای پیام/