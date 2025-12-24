خبرگزاری کار ایران
سهم 25 همتی قیر رایگان از بودجه 1405
در لایحه بودجه سال آینده تخصیص سهمیه قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی بدون تغییر نسبت به سال جاری و معادل ۲۵ همت در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایلنا، معادل ریالی میزان نفت تحویلی وزارت نفت به پالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی در سال ۱۴۰۵ بابت دریافت مواد اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) ۲۵ میلیارد ریال جدید (۲۵ هزار میلیارد تومان) بوده و بدون تغییر نسبت به سقف تعیین شده برای تخصیص قیر به دستگاه‌های اجرایی در سال جاری (۲۵ همت) پیش‌بینی شده است.

سهم وزارت راه و شهرسازی از وکیوم باتوم تحویلی دولت به دستگاه‌های اجرایی ۴۹ درصد، بنیاد مسکن ۲۰ درصد، سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس ۵ درصد، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۱۷ درصد، سهم سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران یک درصد و سهم بسیج سازندگی ۸ درصد در نظر گرفته شده است.

 

