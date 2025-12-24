کاهش تعرفه واردات خودرو در بودجه 1405

به گزارش ایلنا، بر اساس لایحه بودجه 1405، تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی هیبریدی، بنزینی زیر ۱۵۰۰ سی‌سی و خودروهای وارداتی بنزنی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی در بودجه دیده شده است.

همچنین سال آینده تعرفه خودروهای برقی همان ۴ درصد امسال و خودروهای وارداتی هیبریدی پلاگین ۱۵ درصد خواهد بود اما خودروهای وارداتی هیبریدی از ۱۰۰ به ۴۰ درصد کاهش یافته است.

خودروهای وارداتی بنزینی تا ۱۵۰۰ سی سی با تعرفه ۴۰ درصدی و خودروهای وارداتی بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی با تعرفه ۷۰ درصد وارد کشور می شوند در حالی که در سال جاری تعرفه آنها به ترتیب ۱۱۰ و ۱۲۰ درصد بود.

تعرفه واردات خودروهای بنزینی بین ۲۰۰۰ سی سی و بیشتر نیز نسبت به امسال تغییر نداشته است.

انتهای پیام/