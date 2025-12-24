مجوز انتشار 940 میلیارد ریال اوراق بدهی در بودجه 1405

به گزارش ایلنا، در لایحه بودجه سال آینده سقف انتشار اوراق بدهی تا ۹۴۰ میلیارد ریال ( ۹۴۰ همت) افزایش یافت. همچنین سقف انتشار اوراق مشارکت شهراری‌های کشور و سازمان های تابعه از ۳۶ میلیارد ریال در سال جاری به ۴۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکت های دولتی در اجرای طرح های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت نسبت به سرمایه گذاری در بودجه سنواتی ۱۵ درصد و سقف استفاده از شرکت های دولتی از ابزارهای مالی بازار سرمایه به غیر از اوراق مالی اسلامی دولتی در اجرای طرح های مصوب شورای اقتصاد ۱۵ درصد تعیین شده است.

