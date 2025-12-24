خبرگزاری کار ایران
با ریال جدید؛ سقف بودجه ۱۴۰۵ مشخص شد

با حدف چهار صفر، بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال (ریال جدید) خواهد بود.

به گزارش ایلنا، در متن ماده واحده لایحه دولت که نشان دهنده منابع و مصارف کل بودجه در سال آینده است، آمده است: 

ماده واحده - بودجه سال ۱٤٠٥ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهارده هزار و چهارصد و چهل و یک میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و پانصد و پنج هزار و ششصد ( ١٤,٤٤١,٤١٧,٥٥٥,٦٠٠) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر پنج هزار و نهصد و پنجاه میلیارد ( ٥،٩٥٤،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال شامل:

۱ منابع عمومی بالغ بر پنج هزار و دویست و بیست میلیارد ( ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰، ۵،۲۲۰) ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و سی و چهار میلیارد (٧٣٤،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

ب- بودجه شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت هزار و هشتصد و نود و شش میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار و سیصد( ٦٢٦،٩٨٢،٣٠٠، ٨٨٩٦) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر هشت هزار و هشتصد و نود و شش میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار و سیصد(٦٢٦،٩٨۲،۳۰۰، ٨٨٩٦) ریال

ج - بودجه جمعی - خرجی بالغ بر یکهزار و چهارصد و هشتاد و نه میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون و پنجاه و دوهزار و پانصد ( ١,٤٨٩,٢٤١,٠٥٢,٥۰۰) ریال از سرجمع بودجه بودجه کل کشور مبلغ یکهزار و هشتصد و نودوهشت میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون و پانصد و بیست و نه هزار و دویست (١,٨٩٨,٤٥٠,٥٢٩,٢٠٠) ریال مبالغ دو بار منظور شده و جمعی خرجی کسر می شود.

 

