اعلام بودجه وزارت صمت برای سال 1405

در این لایحه، جمع کل بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال 1405 مبلغ 3 میلیارد و 278 میلیون و 508 هزار و 352 ریال برآورد شده است

به گزارش ایلنا، بر اساس لایحه بودجه سال 1405 بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت معادل 3 میلیارد و 278 میلیون و 508 هزار و 352 ریال (ریال جدید) برآورد شده است.

لایحه بودجه 1405 شامل چهار بخش اصلی است: احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی، و فروض برآورد منابع و مصارف. بر اساس این لایحه، جمع کل منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر 14 هزار و 441 میلیارد و 417 میلیون و 505 هزار و 600 ریال پیش‌بینی شده است.

 

 

