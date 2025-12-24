بودجه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی اعلام شد

به گزارش ایلنا، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، این بودجه که شامل چهار زیربخش «احکام»، «سقف منابع بودجه عمومی دولت»، «ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی» و «فروض برآورد منابع و مصارف» است، تدوین شده است.

بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال برآورد شده است.

در بخش اعتبارات دستگاه‌های اصلی، برای وزارت راه و شهرسازی مبلغ ۵۹۵ هزار و ۱۴۸ میلیارد و ۷۳۱ هزارو ۷۰۰ (ریال جدید) است.