جزییات وام مستاجران تحت پوشش در لایحه بودجه ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عصر روز گذشته توسط رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد، سقف تسهیلات ارزان قیمت ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و بیماران مستمند و معسر ۴ میلیارد ریال معادل ۴۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ بدون تغییر است.

در سال جاری دولت در قالب طرحی حمایتی در سال جاری، تسهیلات ودیعه مسکن مددجویان زیر پوشش بنیاد شهید، کمیته امداد و بهزیستی را ۴۰۰ میلیون تومان به صورت قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۱۰ ساله اعلام کرد.

این تسهیلات از محل ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ تأمین می‌شود.

شرط اصلی بهره‌مندی از این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذی‌ربط است. هدف طرح، کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران و کمک به ساماندهی بازار اجاره مسکن است.

دولت هم‌چنین در حال حاضر به سایر مستاجران ساکن در شهر تهران ۲۷۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و روستاها ۵۵ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت می‌کند.

