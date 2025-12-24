خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزییات وام مستاجران تحت پوشش در لایحه بودجه ۱۴۰۵

جزییات وام مستاجران تحت پوشش در لایحه بودجه ۱۴۰۵
کد خبر : 1732211
لینک کوتاه کپی شد.

سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در لایحه بودجه سال آینده ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شد که نسبت به سال جاری بدون تغییر ماند.

به گزارش ایلنا، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عصر روز گذشته توسط رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد، سقف تسهیلات ارزان قیمت ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و بیماران مستمند و معسر ۴ میلیارد ریال معادل ۴۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ بدون تغییر است.

در سال جاری دولت در قالب طرحی حمایتی در سال جاری، تسهیلات ودیعه مسکن مددجویان زیر پوشش بنیاد شهید، کمیته امداد و بهزیستی را ۴۰۰ میلیون تومان به صورت قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۱۰ ساله اعلام کرد.

این تسهیلات از محل ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ تأمین می‌شود.

شرط اصلی بهره‌مندی از این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذی‌ربط است. هدف طرح، کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران و کمک به ساماندهی بازار اجاره مسکن است.

دولت هم‌چنین در حال حاضر به سایر مستاجران ساکن در شهر تهران ۲۷۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و روستاها ۵۵ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا