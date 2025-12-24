لایحه بودجه ۱۴۰۵؛
بودجه وزارت نیرو برای سال ۱۴۰۵ چقدر است؟
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عصر امروز از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد، بودجه وزارت نیرو معادل ۱۱۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۱۰۰ ریال (جدید) برآورد شده است.
به گزارش ایلنا، لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عصر امروز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی و فروض براورد منابع و مصارف است.
این بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال است.
در این لایحه، جمع کل برآورد بودجه نیرو در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۱۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۱۰۰ ریال (جدید) پیش بینی شده است.