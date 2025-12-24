خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لایحه بودجه ۱۴۰۵؛

بودجه وزارت نیرو برای سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

بودجه وزارت نیرو برای سال ۱۴۰۵ چقدر است؟
کد خبر : 1732205
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عصر امروز از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد، بودجه وزارت نیرو معادل ۱۱۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۱۰۰ ریال (جدید) برآورد شده است.

به گزارش ایلنا، لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عصر امروز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض براورد منابع و مصارف است.   

این بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال است.   

در این لایحه، جمع کل  برآورد بودجه نیرو در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۱۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۱۰۰ ریال (جدید)  پیش بینی شده است.  

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا