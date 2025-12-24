بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۴۰۵
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عصر روز سه شنبه از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معادل مبلغ ۳۰ میلیارد و ۲۸۵ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۹۰۰ ریال (جدید) برآورد شده است.
به گزارش ایلنا، لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عصر روز گذشته از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی و فروض براورد منابع و مصارف است.
این بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال است.
در این لایحه، جمع کل برآورد بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۳۰ میلیارد و ۲۸۵ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۹۰۰ ریال (جدید) یعنی (۳.۲ همت ) پیش بینی شده است.