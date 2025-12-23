افزایش ۳۷ درصدی تولید میگو

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران با بیان این مطلب درباره تولید میگو به خبرنگار ما گفت: امسال سطح زیر کشت میگو در استخرهای پرورشی کشور به ۱۷ هزار و ۸۹۰ هکتار رسیده که تاکنون از سطح ۱۳ هزار و ۶۳۸ هکتار آن برداشت انجام شده است.

مهرداد محمدی‌دوست افزود: پرورش دهندگان میگو تاکنون از این سطح، بیش از ۵۰ هزار تن محصول بدست آورده‌اند.

وی ادامه داد: در این مدت، استان بوشهر با برداشت حدود ۲۸ هزار و ۱۷۰ تن میگو در رتبه نخست تولید قرار گرفته و بیشترین رشد تولید را با ۷۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است.

مدیرکل دفتر میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران اظهار داشت: هنوز حدود 200 هکتار از مزارع پرورش میگو در استان بوشهر باقی مانده که برداشت آن‌ها در روزهای آینده انجام خواهد شد.

به گفته وی در استان هرمزگان نیز تاکنون ۱۰ هزار و ۱۴۲ تن میگو تولید شده و حدود ۴ هزار هکتار دیگر از استخرهای پرورشی این استان در مرحله برداشت قرار دارند.

محمدی‌دوست گفت: استان سیستان و بلوچستان با تولید ۴ هزار و ۸۳۴ تن میگو و ثبت ۶۱ درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ در رتبه سوم کشور قرار گرفته است و استان‌های خوزستان با دو هزار و ۵۸۰ تن و گلستان با ۴ هزار و ۳۱۰ تن تولید، در رده‌های بعدی قرار دارند.

