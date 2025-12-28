خبرگزاری کار ایران
یک مقام مسئول در گفت‌وگو با ایلنا تشریح کرد:

واردات آب اجرایی می‌شود؟

کد خبر : 1731900
مدیر دفتر مطالعات طرح‌های برقابی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با تاکید بر لزوم مطالعه برای ورود به فاز واردات آب به کشور گفت: انتقال آب می‌تواند گزینه درستی باشد زیرا زمانی این بحث مطرح می‌شود که هدف‌گذاری ما استفاده از آب‌های متعارف و شیرین است و این آب وارداتی می‌تواند پاسخگوی کمبود و نیازهای ما باشد.

مجتبی پورمقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره مطالعات مربوط به واردات آب به کشور اظهار داشت: تعریف پروژه انتقال آب از خارج از کشور پروژه درستی است اما انجام هر کاری برای انتقال آب نیاز به مطالعات دارد، زیرا هر آبی که از هر نقطه‌ای به نقطه دیگری بعنوان مقصد منتقل می‌شود؛ یک کیفیت و ِالِمان‌هایی از کیفیت دارد. 

وی افزود: به هرحال آبی که از کشوری دیگر انتقال داده می‌شود متعلق به اقلیم و شرایط نقطه مقصد نیست و قطعا تاثیراتی در نقطه مقصد چه مثبت و چه منفی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، باید مطالعاتی صورت گیرد که این اثرات مثبت و منفی مشخص شود و با یک آگاهی کامل وارد اجرای پروژه شویم. 

مدیر دفتر مطالعات طرح‌های برقابی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با تاکید بر لزوم  مطالعه برای ورود به فاز واردات آب به کشور گفت: انتقال آب می‌تواند گزینه درستی باشد زیرا زمانی این بحث مطرح می‌شود که هدف‌گذاری ما استفاده از آب‌های متعارف و شیرین است و این آب وارداتی می‌تواند پاسخگوی کمبود و نیازهای ما باشد. 

وی خاطرنشان کرد: بنابراین واردات آب نه تنها گزاره درستی است بلکه اگر عملیاتی شود حتما آثار مثبت آن به مراتب بیش از تبعات منفی است و بعبارت دیگر در شرایط کنونی هیچگونه تبعات منفی برای اجرای شدن این طرح متصور نیستیم.

به گزارش ایلنا، چندی پیش وزیر نیرو درباره واردات آب از کشورهای حاشیه خزر به خبرنگار ایلنا گفته بود: واردات هم به صورت مجازی و هم حقیقی در دستور کار است به این ترتیب که محصولات آب‌بر را وارد و از صادرات این نوع محصولات جلوگیری کنیم و همچنین بتوانیم سهم حقابه خودمان را دریافت کنیم و آبی را که از کشور هدر رفته و وارد دریا می‌شود، به نحوی که ملاحظات زیست محیطی رعایت شود؛ استفاده کنیم.

علی‌آبادی تاکید کرد که مذاکراتی را با همسایگان داریم اما در منطقه و عرض جغرافیایی که کشور ما قرار گرفته کشورهای دیگر هم دچار مشکل هستند و از این جهت ما تلاش خود را می‌کنیم که در این وضعیت کشوری حاضر به این باشد که آب به ایران صادر کند، استفاده کنیم.

وی همچنین متذکر شده است که انتقال آب و شیرین سازی آب دریا نیز در دستور کار است.

