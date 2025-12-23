از ناترازی انرژی تا رشد سود و پایداری تولید؛ شکربن چگونه پیش رفت؟
عملکرد شرکت کربن ایران با نماد بورسی شکربن در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۴ را میتوان یکی از نمونههای قابل اتکاء از مدیریت در شرایط پیچیده صنعتی و اقتصادی دانست.
به گزارش ایلنا، بررسی گزارشهای ماهانه و دورهای منتشر شده در سامانه کدال نشان میدهد؛ این شرکت، برخلاف فضای عمومی صنعت دوده کشور، موفق به حفظ روند رو به رشد تولید و فروش شده و نشانههای روشنی از بهبود شاخصهای عملیاتی و سودآوری ارائه داده است.
سال ۱۴۰۴ برای صنعت دوده کشور با مجموعهای از ریسکهای همزمان آغاز شد. ناترازی انرژی با توجه به شدت گرمای خوزستان در تابستان سال جاری و محدودیتهای تأمین برق، آثار ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، کاهش سطح فعالیت صنایع پاییندستی بهویژه تایرسازان، مشکلات لجستیکی در خرداد ماه سال جاری ، فعال سازی مکانیزم ماشه ،اجرای پروژه انتقال کارخانه و مشکلات تخصیص ارز برای صنایع پایین دستی و غیره شرایطی را رقم زد که در آن بسیاری از تولیدکنندگان دوده ناچار به کاهش ظرفیت، توقفهای مقطعی یا افزایش هزینههای تولید شدند. این وضعیت، بهطور مستقیم بر سودآوری فعالان صنعت اثرگذار بود.
در چنین فضایی، کربن ایران با اتخاذ رویکردی فعال در حوزه برنامهریزی تولید و مدیریت هزینهها، توانست پایداری عملیاتی خود را حفظ کند. طبق دادههای کدال، میزان تولید شکربن در ۸ ماهه نخست سال جاری ۲۸۱۴۲ تن بوده است؛ که حدود ۱۷ درصد بیشتر از ظرفیت اسمی کارخانه می باشد و نشاندهنده تداوم تولید در سطوح مطلوب و فاصله گرفتن عملکرد شرکت از سطح متوسط صنعت در دوره محدودیت انرژی است.
در بخش فروش نیز، گزارشها از حفظ و تقویت جایگاه شکربن در بازار داخلی حکایت دارد. بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال مجموع فروش شرکت طی این دوره حدود ۲۴۷۷۴ تن بوده که از این میزان، فروش داخلی نزدیک به ۲۲۷۰۰ تن گزارش شده است. این در حالی است که کاهش تولید برخی شرکتهای لاستیکسازی، بهطور مستقیم بر تقاضای دوده اثر گذاشته و فشار مضاعفی بر فروش دودهسازان وارد کرده است. عملکرد شکربن در این بخش، بیانگر مدیریت مؤثر بازار و انعقاد قراردادهای پایدار فروش است.
بعد از جنگ ۱۲ روزه و تاثیرات آن بر تجارت بین الملل، صادرات همچنان یکی از پایههای اصلی درآمدزایی کربن ایران به شمار میرود. طبق گزارشهای کدال، فروش صادراتی شرکت در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰۸۱ تن بوده است. تداوم صادرات در شرایطی که هزینههای تولید و محدودیتهای عملیاتی به علت فعال سازی مکانیزم ماشه افزایش یافته، نقش مهمی در تقویت درآمد،ارز آوری، ایجاد جریان نقدی پایدار و کاهش ریسک وابستگی به بازار داخل ایفا کرده است.
نکته قابل توجه در عملکرد شکربن، ارتباط مستقیم رشد تولید و فروش با بهبود سود سازی شرکت است. این موضوع باعث شد حاشیه سود خالص شرکت کربن ایران به ۲۴ درصد و ده درصد بالاتر از میانگین حاشیه سود خالص صنعت مشترک برسد. بررسی گزارشها نشان میدهد کنترل بهای تمامشده از طریق کاهش ضریب مصرف مواد اولیه و بهینهسازی فرآیندهای تولیدی، توانسته اثر افزایش هزینههای انرژی و مواد اولیه را تا حد قابل قبولی خنثی کند. این موضوع، زمینهساز حفظ و تقویت سود عملیاتی شرکت در دورهای شده که بسیاری از شرکتهای همگروه با افت حاشیه سود مواجه بودهاند.
از سوی دیگر، اجرای موفق تعمیرات اساسی برنامهریزیشده خط۲ تولید پس از گذشت ۳۰ سال در تابستان سال جاری و دمای بالای ۵۰درجه بدون ایجاد اختلال جدی در روند تولید، یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر عملکرد عملیاتی شکربن بوده است. این تعمیرات ضمن افزایش پایداری تولید، موجب کاهش توقفهای ناخواسته و کنترل هزینههای تعمیرات اضطراری شدهاند؛ موضوعی که بهطور مستقیم بر سود خالص شرکت اثر مثبت دارد.
در مجموع، اگرچه صنعت دوده کشور سال ۱۴۰۴ را با فشارهای عملیاتی و هزینهای قابل توجهی آغاز کرد، اما بررسی گزارشهای کدال نشان میدهد کربن ایران با رشد تولید، تثبیت فروش داخلی، تداوم صادرات و کنترل مؤثر هزینهها، موفق به حفظ روند رو به رشد سود شده و در مسیر تثبیت رکوردهای جدید قرار دارد. این عملکرد، پیام روشنی برای بازار سرمایه دارد: شکربن نهتنها در سطح تولید و فروش، بلکه در حوزه سودآوری نیز همچنان در اوج دودهسازان کشور ایستاده است.