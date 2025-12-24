باران به سدهای ایران بدهکار ماند/ پرشدگی به ۳۴ درصد رسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بر اساس آخرین آمار منتشر شده از وضعیت سدهای کشور تا تاریخ ۲۹ آذر سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، میزان ورودی آب به سدهای کشور به ۴ میلیارد و ۹۰ میلیون متر مکعب رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.

کاهش ذخایر آبی و وضعیت بحرانی سدها

حجم آب موجود در مخازن سدها نیز در همین بازه زمانی ۱۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون متر مکعب اعلام شده که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد کاهش داشته است.

میزان پرشدگی سدها هم اکنون تنها ۳۴ درصد است که بیانگر وضعیت نگران‌کننده ذخایر آبی کشور است.

اوضاع آب در تهران

بررسی وضعیت سدهای تأمین‌کننده آب شرب و کشاورزی در تهران و البرز نشان می‌دهد که سدهای امیرکبیر، لار و لتیان-ماملو همچنان در وضعیت قرمز به سر می‌برند.

بر این اساس سد امیرکبیر تنها ۷ میلیون متر مکعب آب دارد که ۸۸ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

سد لار نیز با ۱۱ میلیون متر مکعب آب، کاهشی ۵۱ درصدی را تجربه کرده است.

سد لتیان-ماملو با ۲۶ میلیون متر مکعب آب، ۵۳ درصد کاهش و سد طالقان با ۱۱۷ میلیون متر مکعب آب، ۴۸ درصد کاهش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

کدام سدها شرایط خوبی ندارند؟

علاوه بر سدهای تهران، سدهای دیگری در سراسر کشور نیز با شرایط بحرانی مواجه هستند. از جمله این سدها می‌توان به زاینده‌رود در اصفهان، دوستی و طرق در خراسان رضوی، پانزده خرداد در حوضه قمرود، بوکان در آذربایجان غربی، سفیدرود در گیلان، تهم و کینه‌ورس در زنجان، تنگوئیه سیرجان و نساء در استان کرمان، وشمگیر، گلستان و بوستان در استان گلستان، رودبال داراب در استان فارس، چاه‌نیمه‌ها در سیستان و بلوچستان، ساوه و کمال صالح در استان مرکزی اشاره کرد. این سدها با ورود به فصل زمستان، همچنان در شرایط بحرانی به سر می‌برند.

با این حال، برخی سدها با بارش‌های اخیر وضعیت بهتری را تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال، سدهای استقلال، شمیل و نمین و سرنی در استان هرمزگان که تقریباً به صفر رسیده بودند، با بارش‌های اخیر بهبود یافته‌اند. این سدها به ترتیب ۱۰۳ درصد، ۱۰۰ درصد و ۱۳۱ درصد نسبت به سال گذشته مثبت شده‌اند.

وضعیت بارندگی در کشور

ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور نیز تاکنون معادل ۶۲ میلی‌متر بوده است. این مقدار بارندگی در دوره‌های مشابه درازمدت ۵۹.۵ میلی‌متر و در دوره مشابه سال آبی گذشته ۳۸.۸ میلی‌متر را نشان می‌دهد. با این حال، بارندگی در برخی استان‌ها از جمله تهران، البرز، قزوین، اردبیل، سمنان، خراسان شمالی، استان مرکزی، همدان و چهارمحال و بختیاری کمتر از ۵۲ درصد بوده است.

طبق آخرین اعلام وزیر نیرو؛ بین ۲۰ تا ۸۰ درصد در استانهای مختلف کسری بارش داریم و استان تهران نیز هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده است.

وی همچنین نسبت به بدهی انباشته‌ به منابع آب زیرزمینی و محیط‌زیست ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است که این وضعیت با یک یا چند بارندگی جبران نخواهد شد و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است.

به هر روی؛ با توجه به کاهش قابل توجه ذخایر آبی و شرایط بحرانی بسیاری از سدها در سراسر کشور، ضرورت مدیریت بهینه منابع آبی و برنامه‌ریزی برای مقابله با بحران آب بیش از پیش احساس می‌شود. بارش‌های اخیر اگرچه در برخی مناطق بهبودی نسبی ایجاد کرده‌اند، اما نیاز به اقدامات جدی و بلندمدت برای جلوگیری از تشدید بحران آب در کشور وجود دارد.

