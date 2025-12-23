مدیرعامل شرکت "ایدکو" در گفتگو با ایلنا:
مقاومسازی ساختمان، مطالبهای ملی است + (ویدیو)
مدیرعامل شرکت "ایدکو" با اشاره به نقش حیاتی تجهیزات تخصصی وارداتی در ایمنسازی سازهها گفت: کالایی که ما وارد میکنیم، به منظور احیاء و مقاومسازی ساختمان هاست تا از فاجعههایی نظیر متروپل جلوگیری کنیم.
محسنبابایی، مدیرعامل شرکت "ایدکو" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره ماهیت فعالیت این شرکت اظهار کرد: ما واردکننده سه برند مطرح اروپایی در حوزه صنعت ساختمان هستیم که عمده آنها از آلمان و بخشی از اسپانیا تأمین میشود.تمرکز اصلی فعالیت ما بر حوزه اتصالات سازهای، مقاومسازی و استحکام ساختمانهاست.
وی افزود: ما ساختمان را شبیه یک بیمار میبینیم؛ اگر بیمار سرطانی باشد، داروی سرطان برایش میآوریم و اگر مثل بیمار پروانهای باشد، بانداژ تخصصی. ما دقیقاً همان کالایی را وارد میکنیم که ساختمان برای زنده ماندن، گسترش یا مقاوم شدن نیاز دارد.
پوشش ۳۰ درصدی صنعت ساختمان کشور
بابایی با اشاره به سهم بازار این شرکت تصریح کرد: بر اساس ارزیابیهای انجام شده، ما امروز حدود ۳۰ درصد از صنعت ساختمان کشور را پوشش میدهیم؛ از ساختمانهای چهار طبقه معمولی گرفته تا پروژههای بزرگ پتروشیمی، پلسازی و بنادر.
وی افزود: این عدد نشان میدهد که محصولات ما کالای لوکس نیستند، بلکه کالایی اساسی و حیاتی برای ایمنی سازهها محسوب میشوند.
تمامی مواداولیه وارداتی و کاملاً اروپایی است
مدیرعامل ایدکو در پاسخ به پرسشی درباره داخلیسازی مواداولیه گفت: تمامی مواداولیه ما وارداتی است و مبداء آنها آلمان و اسپانیاست. ما هیچگونه وارداتی از چین یا محصولات بیکیفیت کشورهای دیگر نداریم و به دلیل حساسیت کاربرد این کالاها، تنها با برندهای معتبر اروپایی کار میکنیم.
وی افزود: در نهایت، تمامی این هزینهها به مصرفکننده ایرانی تحمیل میشود؛ در حالی که اگر شرایط عادی بود، قیمت تمام شده بسیار پایینتر میشد.
مشکل اصلی ما با گمرکات است
مدیرعامل ایدکو یکی از چالشهای اصلی را گمرک عنوان کرد و گفت: محصولات ما به دلیل اینکه در ظاهر شبیه پیچ و بولت هستند، در گمرک به عنوان «پیچ» شناخته میشوند، در حالی که این محصولات تخصصی، دارای گواهینامههای اروپایی ETA، C1 و C2 هستند که برای مناطق زلزلهخیز الزامی است.
وی ادامه داد: در ایران نه مرجع صدور این گواهینامهها وجود دارد و نه آزمایشگاهی که بتواند این محصولات را تست کند. به همین دلیل، واردات آنها اجتنابناپذیر است، اما گمرک به استناد وجود نمونه داخلیِ بدون تاییدیه، مانعتراشی میکند.
آمادگی تولید با روش مهندسی معکوس را داریم
بابایی با تأکید بر حمایت از تولیدات داخل اظهار کرد: اگر شرایط آزمایشگاهی و مرجع تایید فنی در کشور ایجاد شود، ما کاملاً آمادگی آنرا داریم تا این محصولات را با مهندسی معکوس در داخل کشور تولید کنیم؛ همانطور که بخشی از محصولاتمان را امروز در داخل تولید میکنیم.
وی افزود:مشکل اینجاست که دانش فنی و زیرساخت تست وجود ندارد و بدون آن، تولید چنین کالایی میتواند فاجعهبار باشد.
دو تهدید جدی برای جان مردم
مدیرعامل ایدکو با هشدار نسبت به رواج کالای قاچاق در بازار گفت: محصولات ما شرایط نگهداری دمایی خاصی دارند؛ دقیقاً مثل داروی بیمار سرطانی. اما کالای قاچاق بدون رعایت هیچ استانداردی وارد میشود، در انبارهای نامناسب نگهداری میشود و حتی تاریخ مصرف آن را تغییر میدهند.
وی افزود: این کالاها ظاهراً مشابهاند، اما در عمل استحکام سازه را نابود میکنند و نتیجه آن میشود فاجعههایی مثل متروپل.
بابایی درباره قیمتگذاریها گفت: قیمت محصولات ما دستوری نیست و بر اساس نرخ ارز، هزینه خرید، حملونقل و شرایط بازار تعیین میشود و تنها در دو ماه اخیر، قیمتها حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: ما بارها تلاش کردیم اتحادیه تشکیل دهیم، اما موانع اداری آنقدر زیاد بود که منصرف شدیم. نبود اتحادیه و نظارت، هم به تولیدکننده آسیب میزند و هم دودش به چشم مصرفکننده میرود.
کالای ما لوکس نیست نجاتبخش است
مدیرعامل ایدکو تأکید کرد: من میتوانستم سرمایهام را به بازار طلا ببرم و هیچ دردسری نداشته باشم، اما بهخاطر تعهد ملی و دغدغه جان مردم در این مسیر ماندهام. این کالاها لوکس نیستند؛ داروی نجاتبخش صنعت ساختماناند.
وی خاطرنشان کرد: اگر امروز برای ایمنی ساختمانها هزینه نکنیم، فردا باید هزینه جان انسانها را بدهیم و این مسئولیتی است که هم دولت، هم رسانه و هم جامعه مهندسی باید آن را جدی بگیرند.