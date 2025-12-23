نظارت و برخورد جدی با گرانفروشان میوه
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران، گفت: نارضایتی مردم از گرانی در بخش خردهفروشی، نشاندهنده ضرورت افزایش نظارت و برخورد جدی دستگاههای متولی است.
به گزارش ایلنا، یداله غفاری، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران با توجه به فضاهای ایجادشده در خصوص گرانی و گرانفروشی و در آستانه ایام پیشرو، لازم است همه دستگاهها و نهادهای مرتبط همکاری کنند تا نظارت بر خردهفروشیها با فوریت و با استفاده از تمام امکانات انجام شود.
غفاری با تاکید بر نظارت بر حوزه خردهفروشی بیان داشت: این نظارت باید با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای حاکمیتی، بهویژه اتاق اصناف، بهطور جدی و مستمر دنبال شود تا از بروز تخلفات و تحمیل فشار مضاعف بر مصرفکنندگان جلوگیری شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در سال جاری افزود: برای اولین بار با ابلاغ بهموقع وزیر جهاد کشاورزی، در شهریور ماه سال جاری در خصوص دستورالعمل خرید میوه، تأمین میوه در زمان مناسب و بهصورت مستقیم از کشاورزان با نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران انجام شد و تأمین و ذخیرهسازی میوه در کشور در شرایط پایدار قرار دارد و ذخایر موجود پاسخگوی نیاز بازار است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران با تأکید بر کفایت ذخایر موجود اظهار کرد: سیب و پرتقال مورد نیاز بازار در حجم مناسب و با کیفیت قابل قبول پیشبینی و آمادهسازی شده و فرآیند نگهداری و مدیریت ذخایر بهگونهای انجام شده است که پاسخگوی تقاضای مصرفکنندگان در ایام پایانی سال باشد و از نظر موجودی، جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.