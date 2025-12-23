خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نظارت و برخورد جدی با گران‌فروشان میوه

نظارت و برخورد جدی با گران‌فروشان میوه
کد خبر : 1731801
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، گفت: نارضایتی مردم از گرانی در بخش خرده‌فروشی، نشان‌دهنده ضرورت افزایش نظارت و برخورد جدی دستگاه‌های متولی است.

به گزارش ایلنا، یداله غفاری، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران با توجه به فضاهای ایجادشده در خصوص گرانی و گران‌فروشی و در آستانه ایام پیش‌رو، لازم است همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط همکاری کنند تا نظارت بر خرده‌فروشی‌ها با فوریت و با استفاده از تمام امکانات انجام شود.

غفاری با تاکید بر نظارت بر حوزه خرده‌فروشی بیان داشت: این نظارت باید با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حاکمیتی، به‌ویژه اتاق اصناف، به‌طور جدی و مستمر دنبال شود تا از بروز تخلفات و تحمیل فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری افزود: برای اولین بار با ابلاغ به‌موقع وزیر جهاد کشاورزی، در شهریور ماه سال جاری در خصوص دستورالعمل خرید میوه، تأمین میوه در زمان مناسب و به‌صورت مستقیم از کشاورزان با نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران انجام شد و تأمین و ذخیره‌سازی میوه در کشور در شرایط پایدار قرار دارد و ذخایر موجود پاسخگوی نیاز بازار است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران با تأکید بر کفایت ذخایر موجود اظهار کرد: سیب و پرتقال مورد نیاز بازار در حجم مناسب و با کیفیت قابل قبول پیش‌بینی و آماده‌سازی شده و فرآیند نگهداری و مدیریت ذخایر به‌گونه‌ای انجام شده است که پاسخگوی تقاضای مصرف‌کنندگان در ایام پایانی سال باشد و از نظر موجودی، جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا