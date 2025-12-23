خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری

نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری
کد خبر : 1731795
لینک کوتاه کپی شد.

مجری طرح نیروگاه‌های بخاری شرکت برق حرارتی گفت: با فعال‌سازی و تکمیل عملیات احیای اولین چاه زمین‌گرمایی کشور و استحصال بخار خروجی آن، نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در منطقه مشگین‌شهر اردبیل به زودی وارد مدار خواهد شد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، بهنام خائفی‌نژاد با اشاره به فعال سازی چاه زمین‌گرمایی نیروگاه مشگین‌شهر در دمای منفی ۱۵ درجه منطقه، افزود: تاکنون برای ساخت نیروگاه(هزینه احداث، حفاری، شست‌وشوی چاه‌ها و...) بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته و این طرح به عنوان یک پایلوت بر روی مخزنی از انرژی زمین‌گرمایی با ظرفیت تولید حدود ۲۵۰ مگاوات برق در حال احداث است.

وی پیشرفت عملیات نصب و راه‌اندازی این نیروگاه را افزون بر ۹۵ درصد برشمرد و گفت: برای اکتشاف و استخراج منابع زمین‌گرمایی یاد شده، حفر چندین حلقه چاه به عمق حدود سه هزار متر و با ظرفیت تولید ۳۰ مگاوات انجام شده است که در فاز نخست پنج مگاوات از این ظرفیت به زودی وارد مدار می‌شود.

مجری طرح نیروگاه‌های بخاری شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با تاکید بر اینکه اجرای این پروژه موجب دست‌یابی کشورمان به دانش اکتشاف، طراحی، اجرا و بهره‌برداری از منابع زمین‌گرمایی شده است، افزود: در روند اجرای این طرح درصدد توسعه انرژی زمین‌گرمایی به عنوان یک انرژی پاک و پایدار و رونق اقتصادی در این منطقه از طریق جذب گردشگر هستیم.

خائفی‌نژاد اضافه کرد: در گام‌های بعدی اجرای این پروژه در تلاش برای توسعه ظرفیت نیروگاه مشگین‌شهر و چاه‌های موجود آن و سپس توسعه کل مخزن اکتشافی در این منطقه و توسعه نیروگاه‌های زمین‌گرمایی در سایر نقاط کشور هستیم.

وی خاطرنشان کرد: توسعه استفاده از انرژی تجدیدپذیر زمین‌گرمایی برای تولید برق، کسب فناوری و دانش بهره‌برداری از منابع زمین‌گرمایی، بومی کردن دانش فنی بهره‌برداری پایدار از مخازن زمین‌گرمایی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی از جمله اهداف راه‌اندازی این پروژه است.

براساس این گزارش، نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در ۲۵ کیلومتری جنوب شهرستان مشگین‌شهر توسط شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در حال ساخت است.

در نیروگاه‌های زمین‌گرمایی مکانیزم تولید برق مشابه نیروگاه‌های بخاری است ولی به جای اینکه حرارت و گرمای مورد نیاز برای ایجاد بخار آب ورودی توربین‌ها توسط سوخت‌های فسیلی همانند گاز و گازوئیل تامین شود، توسط گرمای موجود در عمق زمین از طریق چاه‌های حفر شده بر روی مخازن انرژی زمین‌گرمایی برای تولید برق استفاده می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا