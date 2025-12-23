نخستین نیروگاه زمینگرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری
مجری طرح نیروگاههای بخاری شرکت برق حرارتی گفت: با فعالسازی و تکمیل عملیات احیای اولین چاه زمینگرمایی کشور و استحصال بخار خروجی آن، نخستین نیروگاه زمینگرمایی ایران در منطقه مشگینشهر اردبیل به زودی وارد مدار خواهد شد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، بهنام خائفینژاد با اشاره به فعال سازی چاه زمینگرمایی نیروگاه مشگینشهر در دمای منفی ۱۵ درجه منطقه، افزود: تاکنون برای ساخت نیروگاه(هزینه احداث، حفاری، شستوشوی چاهها و...) بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گرفته و این طرح به عنوان یک پایلوت بر روی مخزنی از انرژی زمینگرمایی با ظرفیت تولید حدود ۲۵۰ مگاوات برق در حال احداث است.
وی پیشرفت عملیات نصب و راهاندازی این نیروگاه را افزون بر ۹۵ درصد برشمرد و گفت: برای اکتشاف و استخراج منابع زمینگرمایی یاد شده، حفر چندین حلقه چاه به عمق حدود سه هزار متر و با ظرفیت تولید ۳۰ مگاوات انجام شده است که در فاز نخست پنج مگاوات از این ظرفیت به زودی وارد مدار میشود.
مجری طرح نیروگاههای بخاری شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با تاکید بر اینکه اجرای این پروژه موجب دستیابی کشورمان به دانش اکتشاف، طراحی، اجرا و بهرهبرداری از منابع زمینگرمایی شده است، افزود: در روند اجرای این طرح درصدد توسعه انرژی زمینگرمایی به عنوان یک انرژی پاک و پایدار و رونق اقتصادی در این منطقه از طریق جذب گردشگر هستیم.
خائفینژاد اضافه کرد: در گامهای بعدی اجرای این پروژه در تلاش برای توسعه ظرفیت نیروگاه مشگینشهر و چاههای موجود آن و سپس توسعه کل مخزن اکتشافی در این منطقه و توسعه نیروگاههای زمینگرمایی در سایر نقاط کشور هستیم.
وی خاطرنشان کرد: توسعه استفاده از انرژی تجدیدپذیر زمینگرمایی برای تولید برق، کسب فناوری و دانش بهرهبرداری از منابع زمینگرمایی، بومی کردن دانش فنی بهرهبرداری پایدار از مخازن زمینگرمایی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی از جمله اهداف راهاندازی این پروژه است.
براساس این گزارش، نخستین نیروگاه زمینگرمایی ایران در ۲۵ کیلومتری جنوب شهرستان مشگینشهر توسط شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در حال ساخت است.
در نیروگاههای زمینگرمایی مکانیزم تولید برق مشابه نیروگاههای بخاری است ولی به جای اینکه حرارت و گرمای مورد نیاز برای ایجاد بخار آب ورودی توربینها توسط سوختهای فسیلی همانند گاز و گازوئیل تامین شود، توسط گرمای موجود در عمق زمین از طریق چاههای حفر شده بر روی مخازن انرژی زمینگرمایی برای تولید برق استفاده میشود.