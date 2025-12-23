خبرگزاری کار ایران
بررسی مصرف برق ادارات تهران با کنتورهای هوشمند

با اجرایی شدن ساعات کاری جدید ادارات کشور، طرح پایش لحظه‌ای مصرف برق دستگاه‌های عمومی و اداری پایتخت با استفاده از کنتورهای هوشمند آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از توزیع نیروی برق تهران بزرگ، مسعود عزیزی معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت از آغاز طرح پایش مصرف برق زمستانه ادارات، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز آموزشی و دانشگاهی، شهرداری و بانک‌ها خبر داد و گفت: همزمان با آغاز اجرای این ابلاغیه، رصد و پایش لحظه‌ای مصرف برق با استفاده از کنتورهای هوشمند به منظور اطمینان از رعایت مصوبات ابلاغی در دستور کار متخصصان رصدخانه شبکه برق و انرژی شهر تهران قرار گرفته است.

وی افزود: انتظار می رود مصرف برق ادارات در پایان ساعت کاری جدید به صورت محسوس کاهش یابد؛ همزمان با بررسی داده‌های حاصل از کنتورهای هوشمند، گروه‌های ارزیاب نیز با بازدید میدانی، نحوه عملکرد مصرف را بررسی خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود میزان بار شبکه توزیع برق کاهش یافته است.

شایان ذکر است اداراتی که مصوبات ابلاغی را رعایت نکنند ضمن مواجه شدن با اعمال محدودیت در کنتورهای هوشمند به نهادهای ذی‌ربط، معرفی خواهند شد.

