خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاکید ویژه بر اجرای دقیق برنامه ۱۷ بندی دولت برای ساماندهی اقتصاد

تاکید ویژه بر اجرای دقیق برنامه ۱۷ بندی دولت برای ساماندهی اقتصاد
کد خبر : 1731764
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس با حضور پنج وزیر حوزه اقتصادی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی، در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: اجرای دقیق برنامه ۱۷ بندی دولت برای ساماندهی اقتصاد مورد تاکید است.

به گزارش ایلنا، مصطفی قمری وفا روز سه‌شنبه در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: جلسه غیر علنی مجلس با حضور پنج وزیر حوزه اقتصادی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی با موضوع پیگیری طرح‌های اقتصادی، معیشت مردم و مدیریت بازار ارز در حال برگزاری است.

وی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۵ ظهر امروز تقدیم مجلس می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا