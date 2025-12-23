خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمرکز بر سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دست

تمرکز بر سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دست
کد خبر : 1731759
لینک کوتاه کپی شد.

در سالی که از سوی مقام معظم رهبری «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده و بار دیگر بر اهمیت رونق تولید به‌عنوان راهبرد اصلی اقتصاد کشور تاکید شده است، سیاستگذاری‌های کلان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بیش‌ازپیش در کانون توجه قرار دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این شرکت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های کشاورزی – صنعتی کشور، راهبرد خود را بر سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی، تکمیل زنجیره تولید و خلق ارزش افزوده متمرکز کرده است؛ مسیری که علاوه بر تقویت تولید، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال پایدار خواهد بود.

در همین راستا مقداد محمودی، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در پاسخ به این سوال که تحقق اقتصاد مقاومتی در نگاه شما چه الزامات اساسی دارد و صنعت نیشکر چه جایگاهی در این مسیر ایفا می‌کند، گفت: اقتصاد مقاومتی، راهبرد کلان و هوشمندانه مورد تاکید مقام معظم رهبری، زمانی به‌صورت واقعی و پایدار محقق می‌شود که بر دو رکن اساسی «افزایش تولید» و «همدلی و انسجام» استوار باشد. صنعت نیشکر، به‌عنوان یکی از پیشران‌های مهم اقتصاد کشور و ستون اصلی کشاورزی – صنعتی خوزستان، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، کار جهادی و تلاش مضاعف برای عبور از موانع و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود است.

محمودی در ادامه، بر نقش سرمایه انسانی در توسعه نیشکر تاکید کرد و افزود: با افتخار خود را عضوی از خانواده بزرگ توسعه نیشکر می‌دانم؛ خانواده‌ای متشکل از متخصصان توانمند، مدیران باتجربه و کارگران باغیرت و پرتلاش. این سرمایه انسانی ارزشمند، مهم‌ترین پشتوانه سودآوری، رونق تولید و پایداری این صنعت راهبردی است. ما آمده‌ایم تا با اتکا به همین ظرفیت عظیم، اهداف بلند توسعه نیشکر را با انسجام، همدلی و تلاش شبانه‌روزی محقق کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در پاسخ به این سوال که روند تولید و بهره‌وری در سال‌های اخیر چگونه بوده و چه افقی برای آینده ترسیم شده است، خاطرنشان کرد: روند روبه‌رشدی که در سال‌های اخیر در حوزه تولید، بهره‌وری و سودآوری آغاز شده است، با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، انسجام سازمانی بیشتر و اعتماد عمیق‌تر به نیروی انسانی، شتاب بیشتری خواهد گرفت. کارگران، محور و اساس توسعه صنعت نیشکر هستند و هیچ برنامه‌ای بدون نقش‌آفرینی موثر آنان به سرانجام نمی‌رسد. صیانت از کرامت نیروی کار، ارتقای ایمنی و توجه به رفاه معیشت این قشر پرتلاش، از الزامات جدی تولید پایدار است.

وی نقش صنعت نیشکر در توسعه خوزستان و اقتصاد ملی را مطلوب ارزیابی کرد و در این خصوص گفت: شکوفایی صنعت نیشکر، پیشرفت خوزستان را به همراه دارد و پیشرفت خوزستان خطه مقاومت و ایثار، به طور مستقیم در مسیر توسعه و رونق اقتصادی کشور اثرگذار است. نیشکر امروز زنجیره‌ای گسترده از تولید شکر تا صنایع جانبی نظیر الکل طبی، خمیرمایه، ام‌دی‌اف و دیگر صنایع پایین‌دستی است که هر یک سهم قابل‌توجهی در اقتصاد ایران دارند.

محمودی در خصوص برنامه‌های شرکت برای تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی نیز گفت: اکنون که فرصت خدمت‌گزاری در این مجموعه بزرگ صنعتی فراهم شده است، با تداوم سیاستگذاری‌های اصولی پیشین و اجرای برنامه‌های متنوع برای افزایش تولید، فعال‌سازی هرچه بیشتر صنایع جانبی و پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش، این مسیر در واحدهای هشت‌گانه نیشکری و سایر صنایع دنبال خواهد شد. سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع پایین‌دستی، توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از محورهای اصلی این راهبرد است.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با بیان اینکه حضور شفاف و موثر شرکت در بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای درخشش این صنعت، جذب سرمایه‌های جدید و تقویت بنیان‌های مالی فراهم کرده است، تاکید کرد: بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت بازار سرمایه می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، افزایش تولید و تکمیل زنجیره ارزش باشد.

وی در پایان گفت: بی‌تردید، تحقق این اهداف نیازمند همدلی، انسجام و باور جمعی است. با تکیه بر توان متخصصان، تجربه مدیران و غیرت کارگران، می‌توان صنعت نیشکر را به الگویی موفق از تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید پایدار در کشور تبدیل کرد.

تمرکز بر سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دست

 

انتهای پیام/
خبرنگار : فاطمه قنبری
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا