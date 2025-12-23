به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این شرکت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های کشاورزی – صنعتی کشور، راهبرد خود را بر سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی، تکمیل زنجیره تولید و خلق ارزش افزوده متمرکز کرده است؛ مسیری که علاوه بر تقویت تولید، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال پایدار خواهد بود.

در همین راستا مقداد محمودی، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در پاسخ به این سوال که تحقق اقتصاد مقاومتی در نگاه شما چه الزامات اساسی دارد و صنعت نیشکر چه جایگاهی در این مسیر ایفا می‌کند، گفت: اقتصاد مقاومتی، راهبرد کلان و هوشمندانه مورد تاکید مقام معظم رهبری، زمانی به‌صورت واقعی و پایدار محقق می‌شود که بر دو رکن اساسی «افزایش تولید» و «همدلی و انسجام» استوار باشد. صنعت نیشکر، به‌عنوان یکی از پیشران‌های مهم اقتصاد کشور و ستون اصلی کشاورزی – صنعتی خوزستان، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، کار جهادی و تلاش مضاعف برای عبور از موانع و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود است.

محمودی در ادامه، بر نقش سرمایه انسانی در توسعه نیشکر تاکید کرد و افزود: با افتخار خود را عضوی از خانواده بزرگ توسعه نیشکر می‌دانم؛ خانواده‌ای متشکل از متخصصان توانمند، مدیران باتجربه و کارگران باغیرت و پرتلاش. این سرمایه انسانی ارزشمند، مهم‌ترین پشتوانه سودآوری، رونق تولید و پایداری این صنعت راهبردی است. ما آمده‌ایم تا با اتکا به همین ظرفیت عظیم، اهداف بلند توسعه نیشکر را با انسجام، همدلی و تلاش شبانه‌روزی محقق کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در پاسخ به این سوال که روند تولید و بهره‌وری در سال‌های اخیر چگونه بوده و چه افقی برای آینده ترسیم شده است، خاطرنشان کرد: روند روبه‌رشدی که در سال‌های اخیر در حوزه تولید، بهره‌وری و سودآوری آغاز شده است، با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، انسجام سازمانی بیشتر و اعتماد عمیق‌تر به نیروی انسانی، شتاب بیشتری خواهد گرفت. کارگران، محور و اساس توسعه صنعت نیشکر هستند و هیچ برنامه‌ای بدون نقش‌آفرینی موثر آنان به سرانجام نمی‌رسد. صیانت از کرامت نیروی کار، ارتقای ایمنی و توجه به رفاه معیشت این قشر پرتلاش، از الزامات جدی تولید پایدار است.

وی نقش صنعت نیشکر در توسعه خوزستان و اقتصاد ملی را مطلوب ارزیابی کرد و در این خصوص گفت: شکوفایی صنعت نیشکر، پیشرفت خوزستان را به همراه دارد و پیشرفت خوزستان خطه مقاومت و ایثار، به طور مستقیم در مسیر توسعه و رونق اقتصادی کشور اثرگذار است. نیشکر امروز زنجیره‌ای گسترده از تولید شکر تا صنایع جانبی نظیر الکل طبی، خمیرمایه، ام‌دی‌اف و دیگر صنایع پایین‌دستی است که هر یک سهم قابل‌توجهی در اقتصاد ایران دارند.

محمودی در خصوص برنامه‌های شرکت برای تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی نیز گفت: اکنون که فرصت خدمت‌گزاری در این مجموعه بزرگ صنعتی فراهم شده است، با تداوم سیاستگذاری‌های اصولی پیشین و اجرای برنامه‌های متنوع برای افزایش تولید، فعال‌سازی هرچه بیشتر صنایع جانبی و پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش، این مسیر در واحدهای هشت‌گانه نیشکری و سایر صنایع دنبال خواهد شد. سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع پایین‌دستی، توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از محورهای اصلی این راهبرد است.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با بیان اینکه حضور شفاف و موثر شرکت در بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای درخشش این صنعت، جذب سرمایه‌های جدید و تقویت بنیان‌های مالی فراهم کرده است، تاکید کرد: بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت بازار سرمایه می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، افزایش تولید و تکمیل زنجیره ارزش باشد.

وی در پایان گفت: بی‌تردید، تحقق این اهداف نیازمند همدلی، انسجام و باور جمعی است. با تکیه بر توان متخصصان، تجربه مدیران و غیرت کارگران، می‌توان صنعت نیشکر را به الگویی موفق از تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید پایدار در کشور تبدیل کرد.

