تمرکز بر سرمایهگذاری در صنایع پاییندست
در سالی که از سوی مقام معظم رهبری «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده و بار دیگر بر اهمیت رونق تولید بهعنوان راهبرد اصلی اقتصاد کشور تاکید شده است، سیاستگذاریهای کلان بنگاههای بزرگ اقتصادی بیشازپیش در کانون توجه قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین مجموعههای کشاورزی – صنعتی کشور، راهبرد خود را بر سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی، تکمیل زنجیره تولید و خلق ارزش افزوده متمرکز کرده است؛ مسیری که علاوه بر تقویت تولید، زمینهساز رونق اقتصادی و اشتغال پایدار خواهد بود.
در همین راستا مقداد محمودی، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در پاسخ به این سوال که تحقق اقتصاد مقاومتی در نگاه شما چه الزامات اساسی دارد و صنعت نیشکر چه جایگاهی در این مسیر ایفا میکند، گفت: اقتصاد مقاومتی، راهبرد کلان و هوشمندانه مورد تاکید مقام معظم رهبری، زمانی بهصورت واقعی و پایدار محقق میشود که بر دو رکن اساسی «افزایش تولید» و «همدلی و انسجام» استوار باشد. صنعت نیشکر، بهعنوان یکی از پیشرانهای مهم اقتصاد کشور و ستون اصلی کشاورزی – صنعتی خوزستان، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، کار جهادی و تلاش مضاعف برای عبور از موانع و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود است.
محمودی در ادامه، بر نقش سرمایه انسانی در توسعه نیشکر تاکید کرد و افزود: با افتخار خود را عضوی از خانواده بزرگ توسعه نیشکر میدانم؛ خانوادهای متشکل از متخصصان توانمند، مدیران باتجربه و کارگران باغیرت و پرتلاش. این سرمایه انسانی ارزشمند، مهمترین پشتوانه سودآوری، رونق تولید و پایداری این صنعت راهبردی است. ما آمدهایم تا با اتکا به همین ظرفیت عظیم، اهداف بلند توسعه نیشکر را با انسجام، همدلی و تلاش شبانهروزی محقق کنیم.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در پاسخ به این سوال که روند تولید و بهرهوری در سالهای اخیر چگونه بوده و چه افقی برای آینده ترسیم شده است، خاطرنشان کرد: روند روبهرشدی که در سالهای اخیر در حوزه تولید، بهرهوری و سودآوری آغاز شده است، با برنامهریزی دقیقتر، انسجام سازمانی بیشتر و اعتماد عمیقتر به نیروی انسانی، شتاب بیشتری خواهد گرفت. کارگران، محور و اساس توسعه صنعت نیشکر هستند و هیچ برنامهای بدون نقشآفرینی موثر آنان به سرانجام نمیرسد. صیانت از کرامت نیروی کار، ارتقای ایمنی و توجه به رفاه معیشت این قشر پرتلاش، از الزامات جدی تولید پایدار است.
وی نقش صنعت نیشکر در توسعه خوزستان و اقتصاد ملی را مطلوب ارزیابی کرد و در این خصوص گفت: شکوفایی صنعت نیشکر، پیشرفت خوزستان را به همراه دارد و پیشرفت خوزستان خطه مقاومت و ایثار، به طور مستقیم در مسیر توسعه و رونق اقتصادی کشور اثرگذار است. نیشکر امروز زنجیرهای گسترده از تولید شکر تا صنایع جانبی نظیر الکل طبی، خمیرمایه، امدیاف و دیگر صنایع پاییندستی است که هر یک سهم قابلتوجهی در اقتصاد ایران دارند.
محمودی در خصوص برنامههای شرکت برای تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پاییندستی نیز گفت: اکنون که فرصت خدمتگزاری در این مجموعه بزرگ صنعتی فراهم شده است، با تداوم سیاستگذاریهای اصولی پیشین و اجرای برنامههای متنوع برای افزایش تولید، فعالسازی هرچه بیشتر صنایع جانبی و پاییندستی و تکمیل زنجیره ارزش، این مسیر در واحدهای هشتگانه نیشکری و سایر صنایع دنبال خواهد شد. سرمایهگذاری هدفمند در صنایع پاییندستی، توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر و بهرهگیری از فناوریهای نوین، از محورهای اصلی این راهبرد است.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با بیان اینکه حضور شفاف و موثر شرکت در بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای درخشش این صنعت، جذب سرمایههای جدید و تقویت بنیانهای مالی فراهم کرده است، تاکید کرد: بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیت بازار سرمایه میتواند پشتوانهای مطمئن برای اجرای طرحهای توسعهای، افزایش تولید و تکمیل زنجیره ارزش باشد.
وی در پایان گفت: بیتردید، تحقق این اهداف نیازمند همدلی، انسجام و باور جمعی است. با تکیه بر توان متخصصان، تجربه مدیران و غیرت کارگران، میتوان صنعت نیشکر را به الگویی موفق از تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید پایدار در کشور تبدیل کرد.