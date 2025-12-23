خبرگزاری کار ایران
با حکم وزیر نیرو؛

محمد ادیب سیرت سرپرست حوزه وزارتی وزارت نیرو شد

با حکم وزیر نیرو، محمد ادیب سیرت به عنوان سرپرست حوزه وزارتی وزارت نیرو منصوب شد.

به گزارش ایلنا، عباس علی‌آبادی طی حکمی «محمد ادیب سیرت» را به‌عنوان سرپرست حوزه وزارتی وزارت نیرو منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای محمد ادیب؛

با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جناب عالی، به‌موجب این حکم به‌عنوان سرپرست حوزه وزارتی منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، ایجاد هماهنگی مؤثر میان واحدهای ستادی، شرکت‌های مادر تخصصی و زیرمجموعه، پیگیری دقیق امور محوله و همچنین تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، نسبت به پیشبرد اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی دولت چهاردهم و وزارت نیرو اهتمام ویژه به عمل آورید.

توفیق جناب عالی را در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، انجام شایسته وظایف محوله و خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران از درگاه خداوند منان خواستارم.

گفتنی است محمد ادیب سیرت با بیش از ۲۴ سال سابقه فعالیت در قوه مقننه،  به مدت شش سال معاون مدیرکل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بود.

 

