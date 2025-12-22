خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خبر داد:

رشد بیش از ۵۰ درصدی تولید گروه سایپا در آذرماه/ توسعه گسترده محصولات و خانواده موتور، دستاورد چند ماه گذشته سایپا

گروه خودروسازی سایپا با ثبت جهش قابل توجه در تیراژ تولید، آذرماه را با رشد بیش از ۵۰ درصدی نسبت به ماه گذشته پشت سر گذاشت.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، علی شیخ زاده مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به آمار تولید گروه خودروسازی سایپا گفت: با تلاش همه جانبه مدیران، پرسنل و کارگران پرتلاش گروه خودروسازی سایپا، حمایت و همراهی زنجیره تامین و قطعه سازان، تولید آذرماه با افزایش بیش از ۵۰ درصدی نسبت به ماه گذشته همراه بود.

وی ادامه داد: تولید گروه خودروسازی سایپا در آبان‌ماه امسال معادل ۲۰ هزار و ۱۷۳ دستگاه بوده که این رقم در آذرماه به ۳۰ هزار و ۴۹۸ دستگاه افزایش یافت و رشدی معادل ۵۱.۲ درصد در این بازه زمانی یک ماهه را به ثبت رساند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به لزوم تسریع در فرآیند تحویل خودرو به مشتریان تاکید کرد: این افزایش تیراژ تولید در حالی محقق شد که هم‌زمان با آن، فرآیند تحویل خودروها با فوریت در دستور کار قرار گرفته و تلاش‌ خانواده بزرگ گروه خودروسازی سایپا بر این است تا خودروهای تولیدشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست مشتریان محترم برسد.

شیخ زاده همچنین به برنامه جامع این گروه خودروسازی برای توسعه محصول اشاره و خاطر نشان کرد: در کنار رشد تیراژ تولید گروه خودروسازی سایپا توسعه محصول هم در بخش تجاری و هم در بخش سواری را با جدیت دنبال می‌کند و امسال شاهد معرفی محصولات متعدد و جدیدی به بازار خودرو بودیم که این مهم با معرفی چند محصول دیگر در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: تقویت و نوسازی خانواده موتور قبلی و همچنین اضافه شدن یک خانواده موتور جدید برای محصولات متنوع گروه سایپا از اتفاقات مهم چند ماه گذشته این گروه خودروسازی است که به‌عنوان یکی از محورهای اصلی ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و بهبود استانداردهای فنی در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

