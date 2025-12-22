سخنگوی بانک مرکزی تأکید کرد؛
مداخله مستمر و سنگین بانک مرکزی در بازار اسکناس ارز
سخنگوی بانک مرکزی از مداخله گسترده، مستمر و سنگین در بازار اسکناس ارز با استفاده از ظرفیت شبکه بانکی، عملیاتی شدن دو صندوق پروژه ارزی و درآمد ثابت ارزی و راهاندازی صندوقهای جدید طلا در بازار سرمایه برای مدیریت بازار ارز و طلا خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، شیریجیان سخنگوی این بانک گفت: صبح امروز جلسه هیات عامل و کمیته مدیریت بازار ارز به ریاست رئیس کل بانک مرکزی در این بانک تشکیل شد و تمهیدات زیر اتخاذ شد:
۱.مقرر شد بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت بسیار خوب شبکه بانکی در حوزه ارز با روشهای نوین به صورت گسترده، مستمر و سنگین در بازار اسکناس ارز مداخله کند که جزئیات آن اطلاعرسانی میشود.
۲.همچنین در راستای تنظیم گری بازار طلا، بانک مرکزی علاوه بر تداوم روشهای تنظیمگری قبلی شامل پیش فروش و حراج نقدی سکه، با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقهای جدید طلا راهاندازی میشود و عموم مردم و سرمایهگذاران میتوانند با شرایط جذابتر نسبت به وضعیت موجود اقدام به خرید واحدها و انواع اوراق بهادار منتشر شده توسط این صندوقها کنند. در این باره طرح لازم تهیه شده است و هماهنگیهای لازم انجام شده و جزئیات آن اعلام میشود.
۳. علاوه بر این، مقرر شد بانک مرکزی با همکاریسازمان بورس و اوراق بهادار دو صندوق پروژه ارزی و درآمد ثابت ارزی را عملیاتی میکند و عموم مردم و فعالان اقتصادی میتوانند با استفاده از انواع منابع ارزی خود اعم از اسکناس، حوالهها و حسابهای ارزی نسبت به خریداری واحدهای این صندوق اقدام کنند. این امر علاوه بر سودآوری ارزی قابل توجه برای درآمد ارزی و تامین مالی ارزی پروژه ها به اشتغال پایدار نیز کمک قابل توجهی میکند.