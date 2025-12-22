خبرگزاری کار ایران
مدیر عامل بورس کالا:

ذخایر نقره به ٢٩ تن رسید

ذخایر نقره به ٢٩ تن رسید
مدیر عامل بورس کالا گفت:در حال حاضر مجموع نقره ذخیره‌شده در انبارهای بورس کالا به ۲۹ تن رسیده که ۲۰ تن آن تولید داخل و ۹ تن وارداتی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سیدجواد جهرمی در مراسم افتتاح معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره اظهار داشت: بورس کالا در گذشته تمرکز اصلی خود را بر بازار فیزیکی گذاشته بود، اما خلأ ابزارهای اوراق بهادار مبتنی بر کالا احساس می‌شد که با حمایت سازمان بورس و تلاش همکاران، طی چند سال اخیر این بازار به‌طور جدی توسعه یافت.

وی افزود: در پایان سال گذشته، ۲۴ درصد از ارزش معاملات بورس کالا مربوط به بازار اوراق بهادار مبتنی بر کالا بود که این رقم در پایان ۹ ماه امسال به ۴۱ درصد رسیده است؛ به‌طوری‌که ارزش معاملات از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در کل سال گذشته به بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در ۹ ماه امسال افزایش یافته است.

وی با اشاره به آغاز معاملات نقره در بورس کالا از سال گذشته تاکید کرد: در ابتدای راه‌اندازی این بازار فقط ۲ تولیدکننده داخلی نقره عرضه داشتند، اما امروز تعداد تولیدکنندگان افزایش یافته که نشان‌دهنده جذابیت و کارآمدی این بازار است. در حال حاضر مجموع نقره ذخیره‌شده در انبارهای بورس کالا به ۲۹ تن رسیده که ۲۰ تن آن تولید داخل و ۹ تن وارداتی است. 

 جهرمی راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره را گامی مهم در تعمیق این بازار دانست و گفت: همان مسیری که در بازار طلا طی شد، در بازار نقره نیز در حال تکرار است و به‌زودی ابزارهای جدیدی از جمله قراردادهای اختیار معامله (آپشن) بر روی نقره راه‌اندازی خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش نهادهای مالی در آشنایی بخش تولید با ابزارهای نوین مالی اعلام کرد: هدف از توسعه این ابزارها صرفاً جذب سرمایه‌های خرد نیست، بلکه کاهش هزینه تأمین مالی، کمک به سرمایه در گردش شرکت‌ها، تهاتر مالی و افزایش بهره‌وری تولید نیز از اهداف مهم این مسیر است.

جهرمی با اشاره به برنامه‌های آینده بورس کالا در حوزه ابزارهای مالی گفت: توسعه اوراق سلف استاندارد، سپرده‌های کالایی، اوراق خرید دین، تأمین مالی معادن، مولدسازی دارایی‌ها، حراج امتیاز بهره‌برداری از مجتمع‌های تولیدی و ایجاد بستر توثیق اوراق بهادار مبتنی بر کالا از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار دارد.

 

