سند همسان «پیمان ساخت نوآورانه کالا» در صنعت نفت ابلاغ شد

سند همسان «پیمان ساخت نوآورانه کالا» در صنعت نفت ابلاغ شد
وزیر نفت سند همسان «پیمان ساخت نوآورانه کالا (PDA)» را با هدف حمایت از به‌کارگیری محصولات فناورانه و توسعه ساخت داخل از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان، برای اجرا در صنعت نفت ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سند همسان «پیمان ساخت نوآورانه کالا (PDA)» به‌منظور اجرای تکالیف مندرج در قوانین بالادستی از جمله «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹، «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب ۱۳۹۸ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مصوب ۱۴۰۱ تدوین شده است.

بر این اساس، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با محوریت اداره‌کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها، از مدتی پیش تدوین اسناد همسان پیمان‌های ساخت بار اول را در قالب سه سند مجزا شامل قراردادهای ساخت و پدیدآوری کالا، نرم‌افزار و خدمات در صنعت نفت، در دستور کار قرار داد.

نخستین سند از این مجموعه سه‌گانه با عنوان «پیمان ساخت نوآورانه کالا (PDA)» با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارگروه فنی ـ اجرایی متشکل از خبرگان حقوقی، قراردادی، مالی و فنی شرکت‌های اصلی، اداره‌کل امور حقوقی وزارت نفت و اخذ دیدگاه‌های متخصصان خارج از مجموعه صنعت نفت، از سوی اداره‌کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت تهیه و تدوین شد.

این سند در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ به‌منظور دریافت نظرات عمومی در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور (dotic.ir) بارگذاری شد.

محسن پاک‌نژاد در چارچوب اختیارات قانونی حاصل از جزء (۵) بند «الف» و اجزاء (۶) و (۸) بند «ب» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، سند همسان «پیمان ساخت نوآورانه کالا (PDA) در صنعت نفت» را طی ابلاغیه شماره ۳۹۶-۲۰.۲ مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۴، به‌صورت لازم‌الاجرا برای شرکت‌های اصلی و فرعی تابع وزارت نفت ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، سند یادشده مبنای انعقاد قراردادهای ساخت بار اول کالاها و تجهیزات صنعتی (محصول نوع اول) و محصولات شیمیایی صنعتی (محصول نوع دوم) در داخل کشور قرار خواهد گرفت و گامی مؤثر در مسیر حمایت از توان داخلی، توسعه فناوری و تقویت نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت محسوب می‌شود.

