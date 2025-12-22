خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ضوابط جدید طرح‌های تسهیلاتی بانک مسکن اعلام شد

ضوابط جدید طرح‌های تسهیلاتی بانک مسکن اعلام شد
کد خبر : 1731475
لینک کوتاه کپی شد.

معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن از ابلاغ آخرین اصلاحات و ضوابط اجرایی مربوط به طرح‌های تسهیلاتی «ثمر»، «سپید»، «توان»، «تابش» و «کارگشا» با هدف ارتقای شفافیت، افزایش بهره‌وری و ... خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، مهناز کشتکار رجبی معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: تغییرات جدید در ضوابط طرح‌های تسهیلاتی بانک مسکن که از آذر ۱۴۰۴ به‌تدریج اجرایی شده است، ساختار تسهیلات‌دهی بانک را متحول و بسیاری از ابهامات و اشکالات عملکردی را برطرف خواهد کرد.

پایان خرید و فروش امتیاز تسهیلات بین شعب

معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به تعدد موارد انتقال امتیاز تسهیلات میان شعب و ایجاد زمینه برای فعالیت واسطه‌گران، گفت: در صورتی که متقاضی وام از بانک مسکن شخصی غیر از صاحب حساب باشد، پرداخت تسهیلات فقط از شعبه افتتاح‌کننده حساب امکان‌پذیر است و در مقابل، اگر خود صاحب حساب متقاضی باشد، مراجعه به تمام شعب برای دریافت تسهیلات آزاد است. بر این اساس، انتقال امتیاز به بستگان نزدیک یا کارکنان شرکت‌ها صرفاً با تأیید شعبه مبدا و ارائه مدارک معتبر از طریق سایر شعب غیر از شعبه افتتاح کننده حساب نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

تمدید خودکار دوره مؤثر و انتقال امتیاز به دوره جدید

رجبی گفت: با هدف جلوگیری از فسخ و افتتاح مجدد حساب‌ها و کاهش بار عملیاتی شعب، سیستم به‌صورت خودکار متوسط موجودی پایان دوره (متوسط موجودی مصرف نشده) را به دوره جدید منتقل می‌کند و امتیاز منتقل‌شده نیز یک سال فرصت استفاده دارد. البته شرط انجام این مورد، قابل افتتاح بودن حساب مذکور در پرتفوی بانک در پایان دوره مؤثر حساب مورد نظر است.

سقف‌گذاری برای حد اعتبار در طرح‌های «ثمر» و «توان»

عضو هیات عامل بانک مسکن در ادامه با تاکید بر اهمیت حفظ تعادل در منابع و مصارف بانک، گفت: از مورخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴، برای حساب‌های ثمر و توان افتتاح شده توسط اشخاص حقیقی، سقف محاسبه امتیاز به مبلغ ۲ میلیارد تومان به ازای هر فقره حساب در طول یک دوره موثر در نظر گرفته شده است.

امکان بهره‌مندی همزمان شرکت‌ها از طرح‌های «توان» و «سپید»

او در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص امکان بهره‌مندی اشخاص حقوقی از مزایای طرح‌های "توان" و "سپید" به صورت همزمان اظهار کرد: در ضوابط جدید، محدودیت جلوگیری از افتتاح هم‌زمان طرح‌ها برای اشخاص حقوقی برداشته شد؛ به نحوی که شرکت‌ها می‌توانند برخی کارکنان خود را برای طرح توان و برخی را برای طرح سپید معرفی کنند. شایان ذکر است، محدودیت صرفاً یک بار استفاده از امتیاز تسهیلات طرح «توان» یا «سپید» به نام هر شخص (کد ملی / شناسه ملی) کما فی‌السابق به قدرت و اعتبار خود باقی است. در این خصوص، پیش از قطعی کردن تسهیلات، شعبه موظف است یک بار دیگر استعلام داخلی سوابق اعتباری مشتری را انجام دهد تا از نبود سابقه قبلی اطمینان حاصل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن