توزیع عادلانه ارز میان فعالان تولیدی و بازرگانی کلید خورد

به گزارش ایلنا، محمدصادق مفتح افزود: اولویت‌بندی اقلام واردات، سیاست حمایت از تولید و معیشت عمومی هم‌زمان در دستور کار این وزارتخانه است.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های مقطعی بانک مرکزی و روند کاهشی اختصاص ارز نسبت به اعلام قبلی افزود: ثبت سفارش واردات، رابطه مستقیمی با متغیر‌های بانک مرکزی در پرداخت ارز دارد و ثبات سیاست‌های تجاری در بخش واردات با تغییر سیاست‌های ارزی، دستخوش تغییر می‌شود.

مفتح سیاست انقباضی را حاصل محدودیت منابع دانست و گفت: پیش‌بینی نیاز ارزی واحد‌ها به صورت خوداظهاری است که پس از بررسی و تایید توسط دفاتر ستادی و تخصصی، ارز مورد نظر به متقاضی تخصیص می‌یابد.

وی افزود: البته برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد انگیزه برای افزایش صادرات شفاف و قانونی، سهمیه‌ای به عنوان «سهمیه مازاد صادرات» در نظر گرفته شده که اغلب از فرایند‌های محدودساز مانند کنترل تعرفه و زمان انتظار برای تخصیص مستثنی شده است.

جانشین وزیر صمت تاکید کرد: در هر زمانی اولویت‌بندی ثبت سفارش بر مبنای سهمیه ارزی و توافقات انجام شده با بانک مرکزی، صورت گرفته است.

مفتح گفت: انتقال ثبت سفارشات سال گذشته به سال جاری به علت محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی، عدم تخصیص ارز هفتگی بر خلاف توافق صورت گرفته بانک مرکزی با وزارت صمت به علت کاهش منابع ارزی هم‌زمان با نوسانات نرخ ارز بازار آزاد منجر به ایجاد صف در تخصیص ارز شده است.

وی در همین رابطه گفت: با یک نگاه کلی، بانک مرکزی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش تخصیص و ۲۳ درصد کاهش تامین ارز داشته است.

مفتح با اشاره به حداکثر تلاش وزارت صمت در کاهش ثبت سفارشات سال ۱۴۰۴ افزود: درک درست از شرایط موجود باعث شده وزارت صمت با رعایت تداوم تولید و پیشگیری از ایجاد مشکل در بخش بازرگانی کشور، حداکثر صرفه‌جویی در ثبت سفارشات صادره سال جاری داشته باشد.

قائم‌مقام وزیر صمت افزود: وزارت صمت در همراهی با بانک مرکزی و عمق‌بخشی به تالار دوم در مورد کالا‌های غیرحساس تلاش کرده ولیکن اعتقاد داریم که کالا‌های اساسی صمت می‌بایست در تالار اول عرضه شود.

انتهای پیام/