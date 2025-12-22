به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حجت‌اله صیدی در مراسم معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره اظهار داشت: سال گذشته که گواهی سپرده نقره رونمایی شد در کشورمان به این میزان نقره و فعالان در حوزه نقره وجود نداشت و امروز از دو تولیدکننده به ٩ تولید‌کننده در این حوزه رسیدیم.

وی با بیان اینکه بورس کالا جای توسعه زیادی دارد، ادامه داد: هنوز اندازه بورس کالا مطلوب نیست و باید تلاش کنیم به میزان به حد مطلوب برسد البته تا به امروز اقدامات قابل توجه و قابل تقدیری در بورس کالا انجام شده‌است.

رییس سازمان بورس گفت: بورس کالا به صورت طبیعی منجر به بهبود کیفیت می‌شود و هزینه مبادله را کاهش می‌دهد که ذی نفعان نامشروع از این شرایط ناراحت می‌شوند و بورس توانسته منافع نادرست را قطع کند.

وی افزود: بورس کالا یکی از ابزارهای مهم کشور‌ها است و نباید خود را از این ابزار محروم کنیم و باید تلاش‌هایی را که برای انتشار گزارش‌های غیرکارشناسی می‌شود، کنترل کنیم چراکه بورس کالا توانسته به رقابت عادلانه و منصفانه کمک کند.

صیدی تاکید کرد: به بازار نقره امیدوار هستم و در صنایع مختلف متقاضیان عمده‌ای برای نقره وجود دارد و مانند طلا، تنها برای زینت نیست و بازار مصرف بزرگی دارد از این رو فلز نقره بسیار مهم است.

وی گفت: الان بازار نقره داغ شده و بازدهی آن افزایش یافته است. اما صندوق نقره پارسال نمی توانست تشکیل شود چراکه از میزان عرضه مطمئن نبودیم، البته مس هم از فلزاتی است که جایگزین ندارد و می‌توان بر روی آن کار کرد

صیدی ادامه داد: بورس های کالا اتصال کننده اقتصاد واقعی به بازار مالی است که منجر به توسعه بازار های مالی و تامین مالی تولید می‌شود همچنین مولدسازی دارایی از طریق بازار سرمایه از دیگر خاصیت این بازار است که با کمک نهادهای مالی به اجرا می‌رسد.

