به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، مقام‌های آمریکایی روز یکشنبه (۳۰ آذر) گفتند: گارد ساحلی آمریکا در حال تعقیب یک نفتکش دیگر در آب‌های بین‌المللی نزدیک ونزوئلاست که در صورت محقق شدن، دومین عملیات در آخر هفته و سومین عملیات در کمتر از دو هفته خواهد بود.

یک مقام آمریکایی گفت: گارد ساحلی آمریکا در حال تعقیب یک کشتی ناوگان تاریک تحریم‌شده است که بخشی از دور زدن غیرقانونی تحریم‌ها ازسوی ونزوئلاست.

وی افزود: این نفتکش با پرچم جعلی و دستور توقیف قضایی در حال حرکت است.

گروه مدیریت ریسک دریایی بریتانیا، ونگارد، به همراه یک منبع امنیت دریایی آمریکا این کشتی را «بلا ۱» معرفی کردند؛ نفتکش بسیار بزرگی که سال گذشته میلادی به فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا اضافه شد و گفته می‌شود با ایران ارتباط دارد.

به گزارش مؤسسه تنکر ترکرز (TankerTrackers.com)، یک نفتکش هنگام نزدیک شدن به ونزوئلا خالی بوده است.

اسناد داخلی شرکت نفت دولتی ونزوئلا (پدوسا) نشان می‌دهد نفتکش «بلا ۱» در سال ۲۰۲۱ نفت خام ونزوئلا را به چین حمل کرده بود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، هفته گذشته دستور «محاصره کامل» همه نفتکش‌های تحریم‌شده مرتبط با ونزوئلا را صادر کرده بود.

کارزار فشار واشینگتن علیه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، شامل افزایش حضور نظامی در منطقه و بیش از ۲۴ حمله به نفتکش‌ها در اقیانوس آرام و دریای کارائیب بوده که به گفته منابع دست‌کم ۱۰۰ کشته بر جای گذاشته است.

نفتکش «اسکیپر»، نخستین نفتکش حامل نفت خام ونزوئلا که در ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر) توقیف شد، روز یکشنبه (۳۰ آذر) به منطقه دریایی گالوستون در نزدیکی هوستون رسید.

نفتکش‌های غول پیکر نمی‌توانند از کانال کشتیرانی هوستون عبور کنند و به‌طور معمول محموله خود را در منطقه گولا (GOLA) به نفتکش‌های کوچک‌تر منتقل می‌کنند.

کوین هاست، مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید، در گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: دو نفتکش توقیف‌شده نخست در بازار سیاه فعالیت می‌کردند و به کشورهای تحت تحریم نفت ارائه می‌دادند.

وی افزود: فکر نمی‌کنم مردم آمریکا نگران افزایش قیمت‌ها باشند، زیرا این نفتکش‌ها بازار سیاه بودند.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ بامداد روز دوشنبه (یکم دی) به‌وقت گرینویچ با ۴۶ سنت یا ۰.۸ درصد افزایش، به ۶۰ دلار و ۹۳ سنت برای هر بشکه رسید، در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۴۶ سنت یا ۰.۸ درصد افزایش، ۵۶ دلار و ۹۸ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

جیووانی استانوو، تحلیلگر مؤسسه «یوبی‌اس» (UBS) گفت: معامله‌گران توقیف نفتکش‌ها را به‌عنوان تشدید تنش با بشکه‌های بیشتر ونزوئلا در معرض خطر تلقی می‌کنند، زیرا یکی از نفتکش‌های توقیف‌شده تحت تحریم آمریکا نبود.

مادور روز چهارشنبه هفته گذشته (۲۸ آذر) تأکید کرده بود تجارت نفت ونزوئلا ادامه خواهد یافت. با این حال، تحلیلگران هشدار دادند تمرکز تازه آمریکا بر نفتکش‌ها خطرات ژئوپلیتیک را افزایش و احتمالاً درآمد نفتی ونزوئلا را کاهش خواهد داد.

فرانسیسکو مونالدی، مدیر برنامه انرژی آمریکای جنوبی در مؤسسه «بیکر» دانشگاه «رایس» گفت: این آثار می‌تواند به‌سرعت احساس شود، زیرا حجم صادرات ونزوئلا کاهش یافته است و مخازن ذخیره نفت سریع‌تر پر می‌شوند و این تولیدکننده عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ناچار به کاهش تولید خواهد شد.

انتهای پیام/