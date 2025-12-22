رشد سهام خساپا در معاملات امروز بورس
نماد معاملاتی سایپا در پایان معاملات امروز بازار سرمایه با افزایش ۲ درصدی قیمت مواجه شد.
به گزارش ایلنا، در جریان معاملات امروز بورس، نماد «خساپا» با افزایش تقاضا از سوی معاملهگران همراه بود و در نهایت معاملات خود را با رشد ۲ درصدی به پایان رساند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، ارزش سهام سایپا طی سه ماه گذشته ۴۱ درصد افزایش یافته و بازدهی این نماد در دوره ۹ماهه به ۵۶ درصد رسیده است. همچنین بررسی عملکرد یکساله خساپا از رشد ۵۸ درصدی قیمت سهام این شرکت حکایت دارد.