رشد سهام خساپا در معاملات امروز بورس

به گزارش ایلنا، در جریان معاملات امروز بورس، نماد «خساپا» با افزایش تقاضا از سوی معامله‌گران همراه بود و در نهایت معاملات خود را با رشد ۲ درصدی به پایان رساند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، ارزش سهام سایپا طی سه ماه گذشته ۴۱ درصد افزایش یافته و بازدهی این نماد در دوره ۹ماهه به ۵۶ درصد رسیده است. همچنین بررسی عملکرد یک‌ساله خساپا از رشد ۵۸ درصدی قیمت سهام این شرکت حکایت دارد.

