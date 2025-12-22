تقویت بانک کشاورزی، تقویت اقتدار و استقلال ملی است

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، علی اکبر علیزاده نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه امنیت غذایی در اقتدار کشور اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی، حتی مهم‌تر از تسلیحات و توان دفاعی، امنیت غذایی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشوری که از امنیت غذایی برخوردار نباشد، دچار آسیب‌پذیری جدی خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و فشارهای هدفمند دشمنان افزود: امروز دشمنان با ابزارهای متنوع، به‌دنبال تضعیف امنیت کشور به‌ویژه امنیت غذایی هستند و در این میان، مسئولیت اصلی بر دوش کشاورزان، فعالان بخش کشاورزی و نهادهای متولی قرار دارد. نهاد متولی تامین مالی و تقویت این بخش راهبردی نیز بانک کشاورزی است.

علیزاده ضمن قدردانی از عملکرد بانک کشاورزی تصریح کرد: این بانک تاکنون نقش مؤثری در حمایت از تولید ایفا کرده و می‌تواند هم در حوزه سیاست‌گذاری و هم در تقویت زیرساخت‌های تولید، نقش‌آفرینی راهبردی داشته باشد. توسعه گلخانه‌ها، خرید تضمینی محصولات استراتژیک، پرداخت به‌ موقع مطالبات گندم‌کاران و اعطای تسهیلات به بهره ‌برداران بخش کشاورزی از جمله نمونه‌های روشن این نقش‌آفرینی است که در نهایت به تقویت تولید و امنیت غذایی منجر می‌شود.

وی کمبود نقدینگی را از چالش‌های اصلی بخش کشاورزی و صنعت دانست و گفت: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، اگرچه با هدف کنترل تورم اعمال شده، اما قدرت مانور بانک‌ها را کاهش داده است؛ در حالی که فعال‌سازی صحیح چرخه تولید می‌تواند علاوه بر افزایش اشتغال، به مهار تورم نیز کمک کند.

نماینده دامغان در پایان ضمن تشکر از خدمات بانک کشاورزی، از بانک مرکزی و مسئولان ذی‌ربط خواست با رفع موانع موجود و اعطای اختیارات لازم، زمینه پرداخت تسهیلات مؤثرتر به کشاورزان و رونق هرچه بیشتر بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور را فراهم کنند.