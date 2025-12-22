خبرگزاری کار ایران
​نظرات، انتقادات، پیشنهادها و شکایات مشتریان و مخاطبان بانک صادرات ایران از طریق سامانه «فواد ۱۲۸» در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت، ثبت و بررسی شده و با پاسخگویی مناسب همراه می‌شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، با راه‌اندازی سامانه «فواد ۱۲۸» و فراهم شدن امکان ارتباط مستقیم مشتریان و مخاطبان بانک برای طرح مسائل، مشکلات و دغدغه‌های مرتبط با ارائه خدمات بانکی، فرآیند رسیدگی به درخواست‌ها با سرعت، دقت و انسجام بیشتری در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، تقویت و تجهیز اداره کل رسیدگی به شکایات، نقش مؤثری در تسریع پیگیری مطالبات و افزایش رضایتمندی مشتریان ایفا کرده است. 

مشتریان و مخاطبان محترم بانک برای ارتباط مستقیم و طرح مسائل، مشکلات و دغدغه‌های خود می‌توانند با شماره تلفن 128 تماس گرفته و یا به سایت www.foad128.ir مراجعه کنند. 

همزمان با توسعه این سامانه، بانک صادرات ایران با ارتقای سامانه‌های بانکداری غیرحضوری از جمله «سپینو» و سایر درگاه‌های بانکداری الکترونیک و همچنین بهبود زیرساخت‌های سیستمی، زمینه ارائه خدمات بانکی غیرحضوری با امکان پیگیری آنلاین و شفاف وضعیت درخواست‌ها را برای مشتریان فراهم کرده است. 

بانک صادرات ایران در مسیر تحقق شعار «بانک صادرات ایران در خدمت مردم»، پس از بیش از هفت دهه فعالیت و خدمت‌رسانی، رضایت‌مندی مشتریان را همچنان در اولویت برنامه‌ها و سیاست‌های خود قرار داده و با توسعه ابزارهای پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات، رویکرد مشتری‌مداری و پاسخگویی مؤثر را به‌طور مستمر دنبال می‌کند.

