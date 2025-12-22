مشتریان و مخاطبان محترم بانک برای ارتباط مستقیم و طرح مسائل، مشکلات و دغدغه‌های خود می‌توانند با شماره تلفن 128 تماس گرفته و یا به سایت www.foad128.ir مراجعه کنند.

همزمان با توسعه این سامانه، بانک صادرات ایران با ارتقای سامانه‌های بانکداری غیرحضوری از جمله «سپینو» و سایر درگاه‌های بانکداری الکترونیک و همچنین بهبود زیرساخت‌های سیستمی، زمینه ارائه خدمات بانکی غیرحضوری با امکان پیگیری آنلاین و شفاف وضعیت درخواست‌ها را برای مشتریان فراهم کرده است.

بانک صادرات ایران در مسیر تحقق شعار «بانک صادرات ایران در خدمت مردم»، پس از بیش از هفت دهه فعالیت و خدمت‌رسانی، رضایت‌مندی مشتریان را همچنان در اولویت برنامه‌ها و سیاست‌های خود قرار داده و با توسعه ابزارهای پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات، رویکرد مشتری‌مداری و پاسخگویی مؤثر را به‌طور مستمر دنبال می‌کند.