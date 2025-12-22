لینک اعلام نتایج ایران خودرو + زمان اعلام نتایج

به گزارش ایلنا، مراسم قرعه‌کشی و اولویت‌بندی متقاضیان یازدهمین دوره فروش محصولات شرکت ایران خودرو، ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه اول دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو در قالب طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروش از روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شد و تا پایان روز گذشته ادامه داشت.

سایت ثبت نام محصولات ایران خودرو

در این مرحله، ثبت‌نام بدون نیاز به مسدودسازی حساب بانکی انجام شد و متقاضیان تنها با ثبت اطلاعات خود درخواست خرید خودرو را در سامانه رسمی فروش ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir ثبت کردند.

پیش‌بینی زمان اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو

با توجه به تجربه دوره‌های قبلی، معمولاً نتایج قرعه کشی ایران خودرو یک تا سه روز پس از برگزاری مراسم اعلام می‌شود.

انتظار می‌رود نتایج نهایی تا پایان همین هفته در سامانه فروش منتشر شود.

البته فرآیند تایید نهادهای نظارتی نقش مهمی در زمان اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو دارد. در صورت عدم وجود مشکل، نتایج با سرعت بیشتری در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

در مجموع، پیش‌بینی می‌شود نتایج قرعه کشی ایران خودرو آذر ۱۴۰۴ در روزهای ابتدایی دی ماه اعلام شود و متقاضیان بتوانند وضعیت نهایی خود را مشاهده کنند.

خودروهای عرضه شده در فروش ایران خودرو

خودروهای قابل عرضه در این دوره شامل پژو ۲۰۷ TU۳، پژو ۲۰۷ با موتور TU۵P و سقف شیشه‌ای، رانا پلاس با موتور TU۵P، دنا پلاس دستی با موتور EF۷P و گیربکس MT۶، سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز، سورن پلاس XU۷P، ری‌را اتوماتیک، هایما S۵ پرو، هایما S۷ پرو، هایما ۸S و هایما ۷X است. نتایج نهایی اولویت‌بندی متقاضیان پس از تایید نهادهای نظارتی، از طریق سامانه رسمی فروش ایران‌خودرو و به صورت پیامک در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

لینک اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو

نتایج نهایی اولویت‌بندی متقاضیان پس از تایید نهاد‌های نظارتی، از طریق سامانه رسمی فروش ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و همچنین برندگان پیامک دریافت خواهند کرد.

