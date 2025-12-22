امیدواریم تابستان ۱۴۰۵ خاموشی نداشته باشیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه در مراسم افتتاح نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی در محل ساتبا اظهار داشت: امروز برای یک داشپورد مدیریتی که به دستور رییس جمهور برای پروژه های کلان کشور برای جبران ناترازی دنبال می شود؛ تشکیل جلسه دادیم.

وی افزود: باتوجه به اینکه ناترازی انرژی بخصوص برق یکی از مشکلات کشور بوده است سال گذشته پروژه نصب پنل های خورشیدی برای کمبود انرژی در اولویت رییس جمهور قرار گرفت و امروز در این داشپورد مدیریتی تمام پروژه های در دست اجرا مانیتور و ارزیابی می شود.

معاون اجرایی رییس جمهور گفت: امروز برنامه داشتیم مشکلاتی که در این حوزه و برخط بودت پروژه‌ها برای داشپور مدیریتی برطرف شود.

وی بیان کرد: گزارشی از فعالیت‌های گروه‌های مختلف که برای تامین انرژی فعال هستند دریافت کردیم.

قایم پناه گفت: اگر با همین روند تامین منابع و بخصوص ارز مورد نیاز را داشته باشیم؛ امیدواریم تابستان سال آتی حداقل خاموشی را داشته باشیم و بخش عمده ای از ناترازی جبران شود.

وی ابراز امیدواری کرد که تا ابتدای فروردین بخش عمده و در پیک تابستان بتوانیم انرژی را تامین کنیم که شاهد قطع برق بخصوص در بخش تولید نداشته باشیم که با تولید بیشتر دیگر مشکلات کشور را حل کنیم.

معاون اجرایی رییس جمهور با بیان اینکه تاکنون ۳۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار شده، گفت: این ناترازی کار یک شبه نیست سالها انباشته شده و اکنون تمام تلاش ما در دو بخش آب و برق این است که ناترازی ها را جبران کنیم.

وی با اشاره به تداوم خشکسالی ها، تصریح کرد: ما امسال عملا نتوانستیم بخش ۱۲ هزار مگاواتی برقابی را تاستفاده کنیم زیرا بارندگی کمتر بوده و پشت سدها خالی بود.

قائم پناه خاطرنشان کرد: امیدواریم امسال بارش بیشتر شود و بتوانیم از تمام پتانسیل نیروگاهاهی برقابی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: همه تلاش دارند که ناترازی برطرف و مردم در رفاه بیشتری بسر ببرند.

معاون اجرایی رییس جمهور گفت: برای تمام دستگاههای اجرایی این دستورالعمل وجود دارد که از برق خورشیدی برای تامین انرژی استفاده کنند.

انتهای پیام/