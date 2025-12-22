به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس آبادی در مراسم افتتاح نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی درباره اوضاع سدها بعد از بارش‌های اخیر اظهار داشت: اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که در یک تغییر و تحول اقلیمی به سر می‌بریم و نابهنگامی باران در مناطق مختلف از علائم این تحول است. ما تحت تاثیر شرایط جوی خاص قرار داریم و این شرایط موجب شد یک جبهه پرفشار در ترکیه و پاکستان و یک دالان کم فشار در ایران شکل گرفت و ما در برخی استان‌ها مثل کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان بارش خوبی دریافت کردیم.

وی افزود: برخی بارشهای پشت سدها تاثیر مثبت دارد اما برخی از بارش‌ها وارد دریا می‌شوند، البته ما باید برای بارش مصنوعی هم برنامه داشته باشیم اما پیش بینی این بارش‌ها از قبل ممکن نیست.

وی افزود: هنوز بین ۸۰ تا ۲۰ درصد در استان‌های مختلف کسری داریم.

وزیر نیرو گفت: در استان تهران هنوز در وضعیت خوبی نیستیم اگرچه امیدواریم روزهای آینده بارش‌هایی داشته باشیم.

وی یادآور شد: ما بدهی زیادی به سفره های آب زیرزمینی و محیط زیست داریم بنابراین باید سعی کنیم بر همین مدار کنونی یعنی مدیریت مصرف حرکت کنیم، باید بخش تولید و مصرف را با هم و با کمک مردم مدیریت و تراز کنیم.

علی آبادی درباره قطعی های شبانه آب گفت: اگر بارشهایی که پیش بینی می کنیم، اتفاق بیفتد افت فشار؛ کاهش خواهد یافت.

وی در پاسخ به ایلنا، درباره اوضاع دریاچه ارومیه بعد از بارشهای اخیر گفت: تاحدی اوضاع بهتر شده است اما واقعیت اینکه آسیب بزرگی به دریاچه وارد شده است و بارگذاری زیادی در حوزه جمعیت، کشاورزی و صنعت در آن محدوده صورت گرفته و این منجر به این شده سهم دریاچه کم شود اما در بارشهای اخیر وضعیت بهتر شده است امیوداریم تا پایان فصل بارش بارش داشته باشیم و وضعیت بهبود یابد.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: برنامه مفصلی در حوضه آبخیزداری و تزریق مصنوعی سفره ها در دست اجرا است اما باید بارش باشد ما ۵ سال خشک را پشت سر گذاشته و اصلا بارشی نداشتیم.

وی درباره اوضاع تجدیدپذیرها تصریح کرد: ما تلاش می کنیم محیط کسب و کار جذاب شود تا بخش خصوصی به این سمت سوق داده شود قصد ما این نیست که پروژه ها از سوی دولت پیش برود.

علی آبادی با بیان اینکه اکنون ۱۴ پروژه بزرگ در حال اجرا است، گفت: از جمله پروژه ها رفع محدودیت ها در بخش انتقال است ممکن است برخی مواقع ظرفیت تولید داشته باشیم اما حبس تولید داشته باشیم و به دلیل اینکه خط و پست نداریم و شبکه کامل نیست و امکان انتقال برق وجود ندارد. برخی نواقص خطوط در یک سال گذشته برطرف شد و بخشی نیز در حال اجرا داریم.

وی ادامه داد: حددو ۴۲۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی ساخته شده که برای از از این نیروگاهها سال گذشته مراحل آزمایشی را طی کرده اند و حدود ۳ هزار مگاوات دیگر در دست اجرا داریم.

وزیر نیرو اظهار داشت: ما از نظر تامین سوخت نیروگاهی هیچ کسری نداریم و ذخیره هم نسبت به سال قبل بهتر است اما این تابع مصرف است.

وی از مردم خواست که در حوزه مصرف کمک کنند تا با کمبود گاز نیروگاهی مواجه نشویم.

علی آبادی بیان کرد: برنامه ما این است که در سمت تولید تلاش میکنیم نیروگاه تجدیدپذیر و حرارتی را توسعه دهیم و در بخش مصرف تلاش این است که مصرف را مدیریت کنیم و در حال تدارک ابزار لازم هستیم با هشومندسازی شبکه این امکان فراهم می شود که به جای قطعی برق محدودیت اعمال کنیم.

