ورود شاخص بورس به کانال سه میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی

به گزارش بورس، شاخص کل بازار سرمایه امروز ۱۰ هزار و ۸۹۲ واحد رشد کرد و در کانال سه میلیون و ۹۰۹ هزار واحدی ایستاد. در این روز شاخص کل بازار ۰.۲۸ درصد تقویت شد.

شاخص هم وزن ۰.۸۲ درصد رشد کرد و در کانال یک میلیون و ۸۹ هزار واحدی ایستاد.

در این بازار ۸۹۰ هزار معامله به ارزش ۱۹۷ هزار میلیارد ریال انجام شد.

در این روز نماد‌های شپدیس، نوری، پارسان و کچاد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بازار سرمایه داشتند و عامل رشد بازار سرمایه شدند.

