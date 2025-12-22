قرعه کشی محصولات ایران خودرو برگزار شد

به گزارش ایلنا، مراسم یازدهمین دوره قرعه کشی درخواست‌های ثبت‌شده برای خرید محصولات ایران‌خودرو، با حضور نمایندگان ارگان‌های نظارتی برگزار شد.

خودروهای عرضه شده در فروش ایران خودرو

خودروهای قابل عرضه در این دوره شامل پژو ۲۰۷ TU۳، پژو ۲۰۷ با موتور TU۵P و سقف شیشه‌ای، رانا پلاس با موتور TU۵P، دنا پلاس دستی با موتور EF۷P و گیربکس MT۶، سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز، سورن پلاس XU۷P، ری‌را اتوماتیک، هایما S۵ پرو، هایما S۷ پرو، هایما ۸S و هایما ۷X است. نتایج نهایی اولویت‌بندی متقاضیان پس از تایید نهادهای نظارتی، از طریق سامانه رسمی فروش ایران‌خودرو و به صورت پیامک در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

آمار این دوره به شرح ذیل میباشد:

