محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با هشدار نسبت به عملکرد مشکوک برخی از تراستی‌ها و صرافی‌های امینِ بانک مرکزی و وزارت نفت مبنی بر ممانعت از تحویل دلارهای حاصل از فروش نفت و رسوب پول نفت، اظهار داشت: به شدت پیگیر موضوع تراستی‌هایی که دلارهای نفتی را به کشور برنگردانند، هستیم و روز گذشته در مجلس در این باره جلسه‌ای با حضور نمایندگان نهادها و دستگاه‌های مختلف مربوط با این موضوع برگزار شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از مشکلات در حوزه تامین ارز کشور، همین تراستی‌هایی هستند که نتوانستند پول نفت را به کشور برگردانند و در این باره جلساتی در صحن علنی مجلس خواهیم داشت تا به راهکارهایی برای بازگشت ارزهای تراستی‌ها دست پیدا کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط تحریمی کشور این تراستی‌ها برای عبور از شرایط تحریمی ایجاد شدند و الان که با این مشکل عدم بازگشت پول نفت از سوی این تراستی‌ها مواجه شدیم، حاکمیت و تمام دستگاه‌های نظارتی از جمله شورای امنیت ملی کشور، قوه قضایی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید کمک کنند تا این تراستی‌ها هر چه زودتر ارزهای حاصل از فروش نفت را تسویه کنند.

باقری در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود در طول چند ماه گذشته دچار این مشکل از سوی تراستی‌هایی که اخیرا انتخاب شده‌اند، شده‌ایم و در حالیکه این تراستی‌ها بهانه تحریم را برای عدم بازگشت پول به کشور را دارند، سایر تراستی‌ها در همین شرایط تحریمی پول فروش نفت را به طور منظم به کشور بر می‌گردانند، اظهار داشت: دقیقا به طور جدی و بی‌تعارف از سوی دستگاه‌ها و وزارتخانه مرتبط پیگیر این موضوع هستیم و هر شرکت و هر فردی که نفت کشور را فروخته باید ارز را به کشور تحویل دهد و قطعا این موضوع را به سرانجام می‌رسانیم. این تراستی‌ها از شرایط ارزی کشور مطلع هستند و باید مراقب باشیم در شرایط تحریمی که به سختی ارز صادرات به کشور برمی‌گردد؛ این تراستی‌ها خودشان نامطئمن نباشند.

وی ادامه داد: نه تنها مجلس پیگیر مساله تراستی‌ها است بلکه دستگاه‌های نظارتی هم به این موضوع ورود کرده‌اند و پیگیری را ادامه می‌دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بابک زنجانی‌ها نتیجه همین تراستی‌ها در شرایط تحریمی کشور هستند و اجازه نمی‌دهیم که بابک زنجانی‌های دیگری خلق شود. این تراستی‌ها باید تحت نظر پول نفت را به کشور تحویل دهند و اگر وارد برخورد شدید با این شرکت‌ها شویم، کشور با مشکل مواجه خواهد شد. اما مشکل اصلی تحریم است و باید سعی کنیم تحریم‌ها برطرف شود تا با این مشکلات موجه نشویم.

باقری گفت: درباره ارقام ارزهایی که تراستی‌ها به کشور برنگردانده‌اند، عددهای مختلفی مطرح شده اما موضوع مهم این است که هیچ تهاتری از این تراستی‌ها نمی‌پذیریم و این طور نیست که بخواهند به جای دلار نفت به کشور خودرو بدهند. طبق قانون باید بابت صادرات نفت، ارز به کشور تحویل دهند و واردات خودرو و سایر کالا به جای پول نفتT قابل پذیرش نیست.

وی تاکید کرد: به تمام این تراستی‌ها که خارج از کشور هستند، دسترسی داریم و می‌دانیم با چه روشی این تراستی‌ها را به کشور برگردانیم.

انتهای پیام/