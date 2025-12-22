خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۵ میلیون تن نهاده دامی در مبادی ورودی کشور است

۵ میلیون تن نهاده دامی در مبادی ورودی کشور است
کد خبر : 1731148
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام از توزیع یک میلیون تن نهاده دامی در سامانه بازارگاه و تأمین کامل سهمیه تولیدکنندگان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، پرویز جعفری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد که در مبادی ورودی شمالی و جنوبی کشور حدود ۵ میلیون تن انواع نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه سویا موجود است و فرآیند واگذاری این کالاها از طریق پشتیبانی امور دام آغاز شده است.

وی افزود: یک میلیون تن نهاده دامی از طریق سامانه بازارگاه در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته و با رفع مشکلات موجود، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال هیچ کمبودی وجود نداشته باشد.

جعفری درباره دلایل تأخیر در عرضه کالا توسط برخی واردکنندگان توضیح داد: برخی واردکنندگان به دلیل مسائل ارزی و عدم پرداخت ارز به فروشنده، اسناد لازم برای ترخیص کالا را ارائه نمی‌دادند که موجب تأخیر در تحویل به تولیدکنندگان می‌شد. با تدبیر وزیر جهاد کشاورزی و اقدامات مناسب، ارز مورد نیاز تأمین شد و یک میلیون تن کالا در سامانه بازارگاه بارگذاری و ۱۰۰ درصد سهمیه تولیدکنندگان تخصیص داده شد.

وی در پایان تصریح کرد: با ادامه همین روند، امیدواریم روند تأمین نهاده‌ها پایدار باشد و مشکلات پیشین به طور کامل رفع شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن