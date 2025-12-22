۵ میلیون تن نهاده دامی در مبادی ورودی کشور است

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، پرویز جعفری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد که در مبادی ورودی شمالی و جنوبی کشور حدود ۵ میلیون تن انواع نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه سویا موجود است و فرآیند واگذاری این کالاها از طریق پشتیبانی امور دام آغاز شده است.

وی افزود: یک میلیون تن نهاده دامی از طریق سامانه بازارگاه در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته و با رفع مشکلات موجود، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال هیچ کمبودی وجود نداشته باشد.

جعفری درباره دلایل تأخیر در عرضه کالا توسط برخی واردکنندگان توضیح داد: برخی واردکنندگان به دلیل مسائل ارزی و عدم پرداخت ارز به فروشنده، اسناد لازم برای ترخیص کالا را ارائه نمی‌دادند که موجب تأخیر در تحویل به تولیدکنندگان می‌شد. با تدبیر وزیر جهاد کشاورزی و اقدامات مناسب، ارز مورد نیاز تأمین شد و یک میلیون تن کالا در سامانه بازارگاه بارگذاری و ۱۰۰ درصد سهمیه تولیدکنندگان تخصیص داده شد.

وی در پایان تصریح کرد: با ادامه همین روند، امیدواریم روند تأمین نهاده‌ها پایدار باشد و مشکلات پیشین به طور کامل رفع شود.

