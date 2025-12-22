فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در گفت و گو با ایلنا:
خروج قرارگاه خاتم الانبیا از پروژه ساخت مترو کاراکاس/ آغاز ساخت پل خلیج فارس در قشم
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء گفت: از پروژه ساخت مترو در ونزوئلا خارج شدیم. برای ساخت این پروژه توافق اولیه انجام شد اما با توجه به شرایط، پروژه را تحویل دادیم تا خودشان آن را ادامه دهند.
سردار عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه قرارگاه رقیب بخش خصوصی نیست و در پروژههایی که بخش خصوصی توان اجرای آن را داشته باشد، ورود نمیکنیم، اظهار داشت: حداکثر همکاری را با پیمانکاران بخش خصوصی داریم و در تمام پروژههای قرارگاه از توان بخش خصوصی استقاده میشود.
وی با اشاره به پروژههای فرامرزی قرارگاه خاتم الانبیاء و صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله ساخت مترو در کاراکاس ونزوئلا گفت: از پروژه ساخت مترو در ونزوئلا خارج شدیم.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ادامه داد: با ونزوئلا برای ساخت این پروژه توافق اولیه انجام شد اما با توجه به شرایطی که ایجاد شد پروژه را تحویل دادیم تا خودشان این پروژه را ادامه دهند.
سردار عابد تاکید کرد: قرارگاه در پروژههای فرامرزی حضور دارد اما این پروژهها محدود هستند و پس از اینکه این پروژهها به نتیجه رسیدند درباره آن اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که علت تعلل در اجرای پروژه پل خلیج فارس در قشم که پایان سال 1389 کلنگ زنی شده چیست، گفت: ساخت پروژه پل خلیج فارس دوباره آغاز شده است و در بخشی از تامین مالی که هنوز انجام نشده، سعی میکنیم طرفهای مقابل را به همکاری ترغیب کنیم تا این پروژه راهبردی به اجراء برسد.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا افزود: در دو هفته گذشته از این پروژه بازدیدی انجام دادیم و همه تجهیزات برای ساخت این پروژه آماده است و تنها مانع همان تامین مالی بوده که در این باره هم توافقاتی انجام شده است.