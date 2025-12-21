۶۰ درصد ظرفیت خالی پتروشیمی به خاطر کمبود گاز است
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در آیین امضای تفاهمنامههای طرحهای کاهش مصرف انرژی اظهار داشت: امروز بخشی از ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور بلااستفاده مانده و این موضوع، خسارت اقتصادی قابلتوجهی به همراه دارد.
وی افزود: هماکنون سالانه حدود ۲۵ میلیارد مترمکعب گاز در صنعت پتروشیمی مصرف میشود، در حالی که با در نظر گرفتن ظرفیت کامل اسمی حدود ۹۶ میلیون تن، مصرف گاز باید حدود ۳۳ میلیارد مترمکعب در سال باشد؛ این اختلاف نشاندهنده ۲۳ درصد ظرفیت خالی صنعت است که حدود ۶۰ درصد آن به دلیل کمبود خوراک است.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه "ارزش ظرفیت بلااستفاده صنعت پتروشیمی سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد میشود"، گفت: این ظرفیتی است که در حال حاضر مورد استفاده قرار نمیگیرد و میتواند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند.
وی ادامه داد: بر اساس آمار رسمی، پارسال حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات به دلیل کمبود خوراک گاز از دست رفته است که معادل ۲.۵ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور محسوب میشود؛ این در حالی است که طبق تکالیف برنامه هفتم توسعه، صادرات غیرنفتی باید سالانه ۲۳ درصد افزایش یابد و صنعت ارزشآفرین پتروشیمی میتواند سهم مهمی در تحقق این هدف داشته باشد.
مهدوی ابهری با بیان اینکه برای عبور از ناترازی انرژی، دستکم سه اقدام اساسی باید دنبال شود، گفت: نخست، استفاده از ظرفیت و مشارکت مردم در مدیریت مصرف انرژی که اگر بهصورت فراگیر نهادینه شود، نتایج آن در آینده آشکار میشود، دوم، اصلاح الگوی مصرف و فرهنگسازی در این حوزه که امری زمانبر و نیازمند استمرار است و سومین محور، سرمایهگذاری در توسعه میادین جدید گازی و همچنین جمعآوری گازهای مشعل است؛ اقدامی که هم از آلودگی محیط زیست جلوگیری میکند، هم مانع هدررفت منابع ملی میشود و هم ارزش افزوده اقتصادی ایجاد میکند.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: صنعت پتروشیمی در مسیر بهرهوری انرژی و صرفهجویی گامهای بلندی برداشته و برگزاری این نشستها و امضای تفاهمنامهها میتواند به تقویت این مسیر و استفاده بهینه از منابع انرژی کشور کمک کند.