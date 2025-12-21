خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود صنایع پتروشیمی به فرهنگ‌سازی مصرف انرژی اقدامی ارزشمند است

ورود صنایع پتروشیمی به فرهنگ‌سازی مصرف انرژی اقدامی ارزشمند است
کد خبر : 1731031
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در نسل آینده گفت: ورود صنایع پتروشیمی به آموزش و فرهنگ‌سازی مصرف انرژی، اقدامی ارزشمند در مسئولیت اجتماعی و حفاظت از منابع ملی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید مصطفی آذرکیش، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با صنایع پتروشیمی در زمینه مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی، با تأکید بر نقش آموزش در بهره‌وری منابع کشور، اظهار داشت: دانش‌آموزانی که امروز با مفاهیمی مانند مصرف آگاهانه، بهره‌وری و صیانت از منابع ملی آشنا می‌شوند، فردا به مدیرانی تأثیرگذار در کاهش اتلاف انرژی و مدیریت هوشمند منابع کشور تبدیل خواهند شد.

وی به توسعه فناوری‌های نوین در مدارس و تجهیز آموزش‌ها با حمایت صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: با مشارکت صنایع، دانش‌آموزان صرفه‌جویی را تنها به عنوان یک اجبار نمی‌بینند، بلکه آن را یک ارزش و مسئولیت ملی می‌دانند، این اقدام زمینه‌ساز توسعه پایدار و حفظ منابع ملی برای نسل‌های آینده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر این که همکاری‌های بین‌بخشی و تعامل نهادهای مختلف، از جمله وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش، نقش مهمی در ترویج فرهنگ بهره‌وری انرژی دارد افزود: با نظام تعلیم و تربیت متشکل از بیش از شانزده و نیم میلیون دانش‌آموز و خانواده‌هایشان، بستر فرهنگ‌سازی و آموزش مدیریت مصرف انرژی در سطح ملی فراهم است.

وی خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه امروز، نه تنها جنبه اقتصادی بلکه تعهد اجتماعی و سرمایه‌گذاری فرهنگی دارد و امیدواریم با اراده مشترک، آینده‌ای پایدار در بهره‌برداری هوشمندانه از منابع کشور رقم بخورد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن