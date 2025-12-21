ورود صنایع پتروشیمی به فرهنگسازی مصرف انرژی اقدامی ارزشمند است
معاون وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در نسل آینده گفت: ورود صنایع پتروشیمی به آموزش و فرهنگسازی مصرف انرژی، اقدامی ارزشمند در مسئولیت اجتماعی و حفاظت از منابع ملی محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید مصطفی آذرکیش، در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با صنایع پتروشیمی در زمینه مدیریت مصرف و بهینهسازی انرژی، با تأکید بر نقش آموزش در بهرهوری منابع کشور، اظهار داشت: دانشآموزانی که امروز با مفاهیمی مانند مصرف آگاهانه، بهرهوری و صیانت از منابع ملی آشنا میشوند، فردا به مدیرانی تأثیرگذار در کاهش اتلاف انرژی و مدیریت هوشمند منابع کشور تبدیل خواهند شد.
وی به توسعه فناوریهای نوین در مدارس و تجهیز آموزشها با حمایت صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: با مشارکت صنایع، دانشآموزان صرفهجویی را تنها به عنوان یک اجبار نمیبینند، بلکه آن را یک ارزش و مسئولیت ملی میدانند، این اقدام زمینهساز توسعه پایدار و حفظ منابع ملی برای نسلهای آینده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر این که همکاریهای بینبخشی و تعامل نهادهای مختلف، از جمله وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش، نقش مهمی در ترویج فرهنگ بهرهوری انرژی دارد افزود: با نظام تعلیم و تربیت متشکل از بیش از شانزده و نیم میلیون دانشآموز و خانوادههایشان، بستر فرهنگسازی و آموزش مدیریت مصرف انرژی در سطح ملی فراهم است.
وی خاطرنشان کرد: تفاهمنامه امروز، نه تنها جنبه اقتصادی بلکه تعهد اجتماعی و سرمایهگذاری فرهنگی دارد و امیدواریم با اراده مشترک، آیندهای پایدار در بهرهبرداری هوشمندانه از منابع کشور رقم بخورد.